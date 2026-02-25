Un motociclista en estado de gravedad tras ser impactado por vehículo en Lo Barnechea

Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

Un motociclista se mantiene en estado de gravedad tras un accidente de tránsito que se produjo durante la noche del martes en la comuna de Lo Barnechea.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:45 horas, en la intersección de Av. La Dehesa con Robles, donde un vehículo habría impactado al motociclista.

El Mayor Roberto Bustos, Jefe Operativo Nocturno de Carabineros, detalló que “producto del impacto, el conductor del vehículo menor resultó lesionado, siendo trasladado a un centro asistencial donde se encuentra grave”.

De acuerdo a información preliminar, el vehículo era conducido por la influencer de 25 años, Fran Maira.

“La conductora del vehículo se encuentra detenida en espera de conocer su situación judicial”, añadió personal policial.

Personal de la SIAT de Carabineros se encuentra investigando los hechos con el fin de esclarecer las causas del accidente.