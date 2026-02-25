SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Un motociclista en estado de gravedad tras ser impactado por vehículo en Lo Barnechea

    De acuerdo a información preliminar, el vehículo era conducido por la influencer de 25 años, Fran Maira.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un motociclista se mantiene en estado de gravedad tras un accidente de tránsito que se produjo durante la noche del martes en la comuna de Lo Barnechea.

    Los hechos se registraron alrededor de las 21:45 horas, en la intersección de Av. La Dehesa con Robles, donde un vehículo habría impactado al motociclista.

    El Mayor Roberto Bustos, Jefe Operativo Nocturno de Carabineros, detalló que “producto del impacto, el conductor del vehículo menor resultó lesionado, siendo trasladado a un centro asistencial donde se encuentra grave”.

    De acuerdo a información preliminar, el vehículo era conducido por la influencer de 25 años, Fran Maira.

    “La conductora del vehículo se encuentra detenida en espera de conocer su situación judicial”, añadió personal policial.

    Personal de la SIAT de Carabineros se encuentra investigando los hechos con el fin de esclarecer las causas del accidente.

    Más sobre:PolicialAccidenteLo Barnechea

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ucrania anuncia el derribo de cerca de cien drones lanzados en las últimas horas por Rusia

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    4 síntomas de la enfermedad de Parkinson que pueden aparecer antes del diagnóstico

    Quién es Diana Atri, la esposa de Joy Huerta de Jesse & Joy que la acompañó en su show en Viña 2026

    Lo más leído

    1.
    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

    2.
    Corte de Santiago da portazo a Gendarmería y ordena cambiar régimen de visitas a violadores de derechos humanos presos en Colina 1

    Corte de Santiago da portazo a Gendarmería y ordena cambiar régimen de visitas a violadores de derechos humanos presos en Colina 1

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Comienza la fase final del desalojo del Campamento Dignidad en La Florida
    Chile

    Comienza la fase final del desalojo del Campamento Dignidad en La Florida

    Un motociclista en estado de gravedad tras ser impactado por vehículo en Lo Barnechea

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes
    Negocios

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”

    Médicos extranjeros registraron la mayor caída en la emisión de licencias en 2025: cercana a 20%

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo
    Tendencias

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    4 síntomas de la enfermedad de Parkinson que pueden aparecer antes del diagnóstico

    Selección clasificada sorprende y cambia de entrenador a meses del Mundial de Norteamérica 2026
    El Deportivo

    Selección clasificada sorprende y cambia de entrenador a meses del Mundial de Norteamérica 2026

    “Ya no está para jugar”: exarquero de la Roja desmenuza el presente de Alexis Sánchez en la liga española

    Histórico de Colo Colo y el futuro de Paqui Meneghini en la U a días del Superclásico: “Sería una locura que lo echen”

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Quién es Diana Atri, la esposa de Joy Huerta de Jesse & Joy que la acompañó en su show en Viña 2026
    Cultura y entretención

    Quién es Diana Atri, la esposa de Joy Huerta de Jesse & Joy que la acompañó en su show en Viña 2026

    Premios con traductor, despliegue coreográfico y Kidd Voodoo: el debut del k-pop de NMIXX arrasa en Viña

    NMIXX sorprende con “Ponte Lokita” junto a Kidd Voodoo en el Festival de Viña 2026

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico
    Mundo

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico

    Ucrania anuncia el derribo de cerca de cien drones lanzados en las últimas horas por Rusia

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de usar tácticas de Goebbels para una “campaña de desinformación” sobre Teherán

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer