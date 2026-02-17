Frontera norte: Delpiano asegura que ingresos irregulares registran una caída de 54% respecto a 2021

En el marco de su viaje a la región de Arica y Parinacota, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, realizó un balance durante este martes sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte y destacó la caída de un 54% de los ingresos irregulares respecto de 2021.

En la instancia, además, se reunió con las autoridades militares del área fronteriza y representantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para revisar el equipamiento tecnológico desplegado en la zona.

La jefa de cartera informó que en 2025 la cifra de ingresos irregulares llegó a 26 mil, lo que representa una caída de 54% respecto de los 56 mil registrados en 2021, año con la mayor cantidad de ingresos irregulares.

“Se ha hecho un trabajo muy necesario que ha significado que del peak de ingresos irregulares registrado en 2021 se ha bajado proporcionalmente en más de la mitad y también se ha desbaratado mucho contrabando y crimen organizado”, afirmó Delpiano.

Adicionalmente, destacó como un aspecto clave para esta reducción la coordinación de las policías de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. “Nosotros tenemos un trabajo muy estrecho en la zona norte con Carabineros y con la PDI, que son las instituciones a las cuales las Fuerzas Armadas entregan a quienes son sorprendidos entrando en forma irregular”, sostuvo.

Nuevo equipamiento

Delpiano anunció igualmente la incorporación de tres nuevos drones de largo alcance para el resguardo fronterizo, en el marco del Sistema Integrado de Frontera (Sifron), sistema tecnológico de vigilancia de la macrozona norte.

“Creo que con todo el equipamiento, con todas instalaciones, estamos cerrando una etapa importante en la frontera. ¿Qué tenemos para adelante? En primer lugar, algo que ya está totalmente establecido, va a llegar ahora en marzo tres drones, que son mucho más grandes, están ya adquiridos”, agregó.

Las nuevas unidades, que se suman a las 18 ya adquiridas, poseen características especiales para su uso en el control de la frontera.

“Se ha invertido en Sifron 13 millones de dólares. Hoy día podemos ver que nuestro trabajo, primero está funcionando bien interagencialmente. Tenemos un trabajo conjunto, diario, cotidiano entre PDI, carabineros y las Fuerzas Armadas”, apuntó