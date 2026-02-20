SUSCRÍBETE
    Nacional

    Futuro canciller Pérez Mackenna evita pronunciarse por sanción de EE.UU. y dice que analizarán sus efectos al asumir

    Francisco Pérez Mackenna señaló que las decisiones en materia de relaciones exteriores radican en el Presidente Boric y el ministro Van Klaveren. También afirmó que analizarán los efectos y consecuencias de la medida desde el 11 de marzo.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    Este viernes, el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, evitó referirse a la revocación de visas aplicada por Estados Unidos a un grupo de autoridades chilenas -entre ellas el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz- y señaló que la situación será analizada una vez que el nuevo gobierno asuma.

    Durante la jornada, el Departamento de Estado anunció restricciones de visado para autoridades nacionales -sin identificarlas públicamente-, a quienes acusa de participar en acciones que habrían comprometido infraestructuras críticas de telecomunicaciones y afectado la seguridad regional.

    Tras conocerse la medida, el gobierno presentó una nota de protesta, lo que fue comunicado por el canciller Alberto Van Klaveren desde La Moneda. “Creemos que es una medida que no es aceptable y es una medida que realmente es inexplicable”, sostuvo, agregando que para el Ejecutivo se trata de “una medida que vulnera, por cierto, la independencia y la soberanía de nuestro país”.

    Consultado por la situación, Pérez Mackenna —desde la oficina del Presidente electo— declinó comentar la postura del actual gobierno.

    “Primero, quiero reiterar lo obvio: quien lidera y es responsable de la política exterior de Chile es el Presidente de la República, don Gabriel Boric y su intermediario el canciller Alberto Van Klaveren, por lo que no nos corresponde comentar las declaraciones o decisiones que se toman en esta materia antes del 11 de marzo”, afirmó.

    No obstante, el futuro canciller indicó que el próximo gobierno considera necesario contar con todos los antecedentes sobre la decisión informada por el Departamento de Estado de Estados Unidos “para analizar los fundamentos de la medida y sus consecuencias para las personas afectadas por esta decisión”.

    Asimismo, agregó: “La política exterior siempre debe sustentarse en la defensa de los intereses de Chile y de todos los chilenos. De la misma forma, como futuro gobierno haremos todos los esfuerzos para que la política exterior permita llevar las mejores relaciones con todos los países y renovar un espíritu constructivo y colaborador con todas las naciones”.

