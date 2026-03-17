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    Futuro director de Migraciones confirma que 37 mil personas están “listas para ser expulsadas” pero advierte falta de presupuesto

    El exdiputado Frank Sauerbaum, que está pronto a asumir la cabeza del Servicio Nacional de Migraciones, aseguró que se requieren más recursos para concretar las expulsiones de migrantes irregulares. “Hoy día no lo tenemos, porque la Ley de Presupuesto para este año no lo contempló”, indicó.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Sebastián Cisternas/ Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Una de las primeras medidas que ha ejecutado el Presidente José Antonio Kast en su primera semana de mandato tiene relación con la migración. El fin de semana el mandatario viajó hasta la Región de Arica para inspeccionar las obras del Plan Escudo Fronterizo, proyecto que contempla aumentar los kilómetros de la actual zanja y levantar un sistema de contención física, combinando muros con vallas de seguridad de 5 metros de altura.

    El objetivo del plan, según explicaron desde Presidencia, es “poner barreras para detener la migración ilegal en la frontera”.

    Respecto a la situación migratoria, el futuro director de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó que existe una gran cantidad de personas “listas” para ser expulsadas, aunque precisó que hay dos “topes” que podrían dificultar el proceso.

    En diálogo con CNN Chile, el exdiputado señaló que el director de Migraciones de Gabriel Boric, Luis Thayer, le entregó una carpeta donde se especifica que hay “37 mil personas listas para ser expulsadas con los decretos firmados. Y tenemos más de 85 mil en proceso de expulsión”.

    Con ello, especificó que “se está midiendo el proceso administrativo”. “Nosotros lo que tenemos que hacer es poder priorizar las expulsiones y buscar una forma de financiarlo de una manera adecuada”, sostuvo.

    Migración en la frontera de Chile Perú. Foto: Patricio Banda/Aton Chile. Patricio_Banda

    En ese sentido, explicó que existen dos dificultades para acelerar el proceso de expulsión. “Primero, tenemos una situación política en Venezuela que no nos permite mandar a las personas expulsadas”. Esto sería un problema porque - según las cifras entregadas por Sauerbaum- la mitad de las personas “listas” para su expulsión, son venezolanas.

    Como segunda traba, destacó que “hay un tema de costo de por medio. Para poder sacar a una persona de Chile, se requieren 3 millones de pesos aproximadamente en un vuelo comercial, porque hay que pagar no solamente la expulsión de esa persona, sino que de dos personas de la PDI que lo acompañan".

    “Los vuelos más baratos son vuelos que son de la FACH, con los cuales nosotros también vamos a tener que tener conversaciones, en donde se requiere menos personal de la PDI, y caben más personas, tiene un costo mucho más barato, casi dos millones de pesos”, indicó.

    Imagen referencial. vuelo con expulsados.

    En esa línea, el futuro director aseguró que no existe el financiamiento para concretar las expulsiones. “Hoy día no lo tenemos, porque la Ley de Presupuesto para este año no lo contempló”, indicó.

    “Entonces, tenemos que obtener recursos de distintas fuentes, pero también hay que sensibilizar a la sociedad chilena, al Congreso y, obviamente, a todas las autoridades para que entiendan que aquí hay un proceso de expulsiones que vivir, pero que eso requiere recursos y vamos a tener que hacerlo”, sostuvo.

    Más sobre:Frank SauerbaumMigracionesDirector de Migraciones

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