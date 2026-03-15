SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidente Kast viaja a Arica para inspeccionar obras del Plan Escudo Fronterizo en su primer lunes de gobierno

    El Mandatario visitará la base militar Solo de Zaldívar y el complejo fronterizo Chacalluta en que deberían comenzar los trabajos para barreras físicas en los límites del país.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Presidente Kast viaja a Arica para inspeccionar obras del Plan Escudo Fronterizo en su primer lunes de gobierno LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Para este primer lunes del nuevo gobierno, el Presidente José Antonio Kast emprenderá rumbo hasta la región de Arica, donde visitará la base militar Solo de Zaldívar y el complejo fronterizo Chacalluta.

    Kast emprenderá vuelo desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en dirección a Arica, y estará acompañado de los ministros Claudio Alvarado del Interior, Fernando Barros de Defensa Nacional, Trinidad Steinert de Seguridad Pública y Martín Arrau de Obras Públicas.

    La primera actividad de la agenda está fijada para las 11.30 de la mañana. A esa hora se tiene previsto que el Mandatario lidere, junto a la ministra Steinert, el Comité de Ministros de Seguridad, junto a los ministros Alvarado, Barros; y el titular de Justicia, Fernando Rabat, quien se conectará de manera telemática. En la instancia participarán, además, presencialmente el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Marcelo Cerna.

    Por la tarde, el Mandatario y su comitiva visitarán la base militar “Solo de Zaldívar”, en playa Las Machas, Arica; y, posteriormente, se dirigirán al complejo fronterizo Chacalluta, para inspeccionar trabajos de movimiento de tierra que está llevando a cabo el Ejército.

    Presidente Kast viaja a Arica para inspeccionar obras del Plan Escudo Fronterizo en su primer lunes de gobierno

    Como adelantó el Gobierno en su Plan Escudo Fronterizo, una de las medidas inmediatas para el control fronterizo es la construcción de zanjas en los límites del país, así como aumentar la dotación de militares en la zona.

    “Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios y de acciones en la Macrozona Norte. Le encomiendo también que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal”, pidió el Presidente al general jefe del Ejército, Pedro Varela, tras el cambio de mando.

    En paralelo, el jefe de Estado designó como comisionado especial para la Macrozona Norte, al almirante en retiro, Alberto Soto.

    Según mencionó Soto, estos trabajos se llevarían a cabo en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, en que se podría abarcar una longitud cercana a los 500 kilómetros.

    Asimismo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado adelantó esta semana en entrevista con 24 Horas, que la construcción de barreras físicas en la frontera comenzaría este lunes o martes.

    Al mismo tiempo, el Gobierno pretende concretar una modernización tecnológica en el norte, para lo que se buscará incorporar drones, cámaras térmicas y material biométrico.

    Estos recursos ya habían empezado a ser adquiridos a través del Sistema Integrado de Frontera, medida impulsada durante el mandato del expresidente Gabriel Boric.

    Otro punto que el Gobierno quiere impulsar es la reconducción de inmigrantes que entren al país en situación irregular hacia Bolivia, medida que ha estado funcionando también desde el año pasado.

    Sobre esta situación y la construcción de zanjas, el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Fernando Aramayo, dijo que no afecta el diálogo entre países.

    “En realidad este es un tema que el Presidente Kast había anunciado incluso en campaña y el día de ayer lo entregó como mandato”, dijo el canciller en una entrevista y espera que pronto se concrete una reunión bilateral entre ambos países.

    Lee también:

    Más sobre:José Antonio KastMacrozona NorteAricaFronterasAlberto SotoBoliviaInmigración

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel informa bombardeos contra más de 200 objetivos en Irán en las últimas 24 horas

    Marina tiñe de brillo y rosa la última tarde de festival Lollapalooza

    Manuel García repasa su historia a banda completa e invita a Fernando Ubiergo en Lollapalooza

    Ejército israelí anuncia la reapertura “limitada” del paso de Rafah para este miércoles

    Netanyahu publica un video para responder a los rumores sobre su supuesta muerte

    Controlan incendio en domicilio en Santiago: indagan posible autoría de uno de los arrendatarios

    Lo más leído

    1.
    Presidenta del Senado, Paulina Núñez, califica como “un error político” haber avanzado en la conmutación de penas

    Presidenta del Senado, Paulina Núñez, califica como “un error político” haber avanzado en la conmutación de penas

    2.
    Carmona apoya auditoría al Estado anunciada por Kast y señala que “no debería complicar a nadie de nuestro sector”

    Carmona apoya auditoría al Estado anunciada por Kast y señala que “no debería complicar a nadie de nuestro sector”

    3.
    Claudio Alvarado, ministro del Interior: “Fuimos elegidos por la ciudadanía para gobernar y no para pensar si la oposición se va a molestar o no”

    Claudio Alvarado, ministro del Interior: “Fuimos elegidos por la ciudadanía para gobernar y no para pensar si la oposición se va a molestar o no”

    4.
    Diputado Montalva (PPD) acusa que el Minvu habría instruido paralizar funciones administrativas hasta nuevo aviso

    Diputado Montalva (PPD) acusa que el Minvu habría instruido paralizar funciones administrativas hasta nuevo aviso

    5.
    Plan de “Reconstrucción Nacional” de Kast divide al Congreso por rebaja de impuestos y ajustes a la gratuidad

    Plan de “Reconstrucción Nacional” de Kast divide al Congreso por rebaja de impuestos y ajustes a la gratuidad

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    Sistema frontal deja afectación a viviendas, cortes de rutas y más de 31 mil clientes sin luz en el centro-sur del país

    Sistema frontal deja afectación a viviendas, cortes de rutas y más de 31 mil clientes sin luz en el centro-sur del país

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    DMC emite alerta para este lunes por posible formación de nubes convectivas con características tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    DMC emite alerta para este lunes por posible formación de nubes convectivas con características tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    Presidente Kast viaja a Arica para inspeccionar obras del Plan Escudo Fronterizo en su primer lunes de gobierno
    Chile

    Presidente Kast viaja a Arica para inspeccionar obras del Plan Escudo Fronterizo en su primer lunes de gobierno

    Controlan incendio en domicilio en Santiago: indagan posible autoría de uno de los arrendatarios

    Sistema frontal deja afectación a viviendas, cortes de rutas y más de 31 mil clientes sin luz en el centro-sur del país

    Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra
    Negocios

    Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra

    Quiroz anuncia oficio para reducción de gasto en ministerios por US$4.000 millones

    Del pitch al micrófono: por qué algunos emprendedores están lanzando su propio podcastp

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)
    Tendencias

    Por qué tus audífonos podrían aumentar el riesgo de infecciones (y cómo evitarlo)

    Estas zapatillas futuristas no son para correr pero parece que uno volara en ellas

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    Christian Garin, Tomás Barrios y Nicolás Jarry conocen a sus rivales en la qualy del Masters 1000 de Miami
    El Deportivo

    Christian Garin, Tomás Barrios y Nicolás Jarry conocen a sus rivales en la qualy del Masters 1000 de Miami

    Pellegrini valora la reacción del Betis ante Celta y apunta a la Europa League: “Nos servirá para retomar confianza”

    El golazo de chilena de Pato Rubio no bastó: Unión Española vuelve a caer y no levanta en el torneo de la B

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Marina tiñe de brillo y rosa la última tarde de festival Lollapalooza
    Cultura y entretención

    Marina tiñe de brillo y rosa la última tarde de festival Lollapalooza

    Manuel García repasa su historia a banda completa e invita a Fernando Ubiergo en Lollapalooza

    Dónde ver las cintas nominadas a Mejor Película de los Premios Oscar 2026

    Israel informa bombardeos contra más de 200 objetivos en Irán en las últimas 24 horas
    Mundo

    Israel informa bombardeos contra más de 200 objetivos en Irán en las últimas 24 horas

    Ejército israelí anuncia la reapertura “limitada” del paso de Rafah para este miércoles

    Netanyahu publica un video para responder a los rumores sobre su supuesta muerte

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT
    Paula

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra