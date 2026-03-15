Presidente Kast viaja a Arica para inspeccionar obras del Plan Escudo Fronterizo en su primer lunes de gobierno

Para este primer lunes del nuevo gobierno, el Presidente José Antonio Kast emprenderá rumbo hasta la región de Arica, donde visitará la base militar Solo de Zaldívar y el complejo fronterizo Chacalluta.

Kast emprenderá vuelo desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en dirección a Arica, y estará acompañado de los ministros Claudio Alvarado del Interior, Fernando Barros de Defensa Nacional, Trinidad Steinert de Seguridad Pública y Martín Arrau de Obras Públicas.

La primera actividad de la agenda está fijada para las 11.30 de la mañana. A esa hora se tiene previsto que el Mandatario lidere, junto a la ministra Steinert, el Comité de Ministros de Seguridad, junto a los ministros Alvarado, Barros; y el titular de Justicia, Fernando Rabat, quien se conectará de manera telemática. En la instancia participarán, además, presencialmente el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Marcelo Cerna.

Por la tarde, el Mandatario y su comitiva visitarán la base militar “Solo de Zaldívar”, en playa Las Machas, Arica; y, posteriormente, se dirigirán al complejo fronterizo Chacalluta, para inspeccionar trabajos de movimiento de tierra que está llevando a cabo el Ejército.

Presidente Kast viaja a Arica para inspeccionar obras del Plan Escudo Fronterizo en su primer lunes de gobierno

Como adelantó el Gobierno en su Plan Escudo Fronterizo, una de las medidas inmediatas para el control fronterizo es la construcción de zanjas en los límites del país, así como aumentar la dotación de militares en la zona.

“Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios y de acciones en la Macrozona Norte. Le encomiendo también que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal”, pidió el Presidente al general jefe del Ejército, Pedro Varela, tras el cambio de mando.

En paralelo, el jefe de Estado designó como comisionado especial para la Macrozona Norte, al almirante en retiro, Alberto Soto.

Según mencionó Soto, estos trabajos se llevarían a cabo en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, en que se podría abarcar una longitud cercana a los 500 kilómetros.

Asimismo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado adelantó esta semana en entrevista con 24 Horas, que la construcción de barreras físicas en la frontera comenzaría este lunes o martes.

Al mismo tiempo, el Gobierno pretende concretar una modernización tecnológica en el norte, para lo que se buscará incorporar drones, cámaras térmicas y material biométrico.

Estos recursos ya habían empezado a ser adquiridos a través del Sistema Integrado de Frontera, medida impulsada durante el mandato del expresidente Gabriel Boric.

Otro punto que el Gobierno quiere impulsar es la reconducción de inmigrantes que entren al país en situación irregular hacia Bolivia, medida que ha estado funcionando también desde el año pasado.

Sobre esta situación y la construcción de zanjas, el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Fernando Aramayo, dijo que no afecta el diálogo entre países.

“En realidad este es un tema que el Presidente Kast había anunciado incluso en campaña y el día de ayer lo entregó como mandato”, dijo el canciller en una entrevista y espera que pronto se concrete una reunión bilateral entre ambos países.