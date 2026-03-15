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    Criteria: Presidente Kast inicia su gobierno con un 46% de aprobación, mientras que un 30% lo desaprueba

    El nuevo mandatario marcó 4 puntos porcentuales más de aprobación que su antecesor, el expresidente Gabriel Boric al inicio de su gobierno.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    FOTO: Luis Quinteros/Aton Chile

    Este domingo 15 de marzo se publicaron los resultados de una nueva Encuesta Criteria, la primera durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    En ella se señala que actualmente hay un 46% de aprobación para el nuevo Mandatario y un 30% de desaprobación, a días del inicio de su periodo presidencial.

    Fuente: Encuesta Criteria 15 de marzo

    Su aprobación está cuatro puntos porcentuales arriba en comparación a la que tenía el expresidente Gabriel Boric al inicio de su mandato. A la vez, la desaprobación del Presidente Kast está cuatro puntos por debajo de lo que obtuvo su antecesor en ese entonces (34%).

    Fuente: Encuesta Criteria 15 de marzo

    Conocimiento y aprobación de ministros y ministras

    Respecto al conocimiento que tienen los encuestados sobre los integrantes del nuevo gabinete, se muestra que la ministra de Energía, Ximena Rincón y la ministra de Deportes, Natalia Duco, son las más identificadas por las personas de la muestra, con un 78% y un 69% de conocimiento público, respectivamente.

    Fuente: Encuesta Criteria 15 de marzo

    “En total 12 de los 24 ministros alcanzan niveles de conocimento superiores al 25%”, indica el estudio.

    Dentro de ellos, los ministros mejor evaluados son Catalina Parot de Bienes Nacionales (67%); Trinidad Steinert de Seguridad Pública (66%), Natalia Duco de Deporte (65%); Claudio Alvarado de Interior (65%); y José García Ruminot de la Secretaría General de la Presidencia (61%).

    Los menos conocidos en este inicio de este gobierno son María Jesús Wulf de Desarrollo Social (19%); Fernando Rabat de Justicia (19%), Ximena Lincolao de Ciencia (17%); Francisca Toledo de Medioambiente (16%); y Daniel Mas de Economía y Minería (16%).

    Fuente: Encuesta Criteria 15 de marzo

    Expectativas sobre el nuevo gobierno

    En materia de seguridad, un 52% de los encuestados cree que la situación de la delincuencia y la seguridad mejorará durante este nuevo gobierno. Asimismo, respecto a la violencia asociada al narcotráfico un 49% también considera que la situación mejore.

    Fuente: Encuesta Criteria 15 de marzo

    Al mismo tiempo, un 49% cree que durante este periodo presidencial habrá más manifestaciones y protestas sociales. Otro 35% piensa que será una cantidad similar a la que hubo durante el gobierno de Gabriel Boric y un 16% considera que habrá menos protestas.

    Fuente: Encuesta Criteria 15 de marzo

    Sobre el ámbito económico, un 41% piensa que la situación será mejor en seis meses. Un 38% proyecta que la situación económica de su hogar mejorará y otro 33% cree que tendrá mejores posibilidades de encontrar trabajo o mejorar un empleo.

    Fuente: Encuesta Criteria 15 de marzo

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    Más sobre:Encuesta CriteriaJosé Antonio KastAprobación presidencialMinistrosSeguridadEconomíaClima socialGabriel Boric

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