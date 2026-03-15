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    Ministro Alvarado y opción que Kast indulte a uniformados condenados por el estallido: “Es una evaluación caso a caso”

    "Cuando se hagan las evaluaciones y si se decide por indultar a determinadas personas, la sociedad podrá juzgar, el país podrá juzgar", enfatizó el secretario de Estado respecto a esta facultad presidencial.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    12/03/2026 - CLAUDIO ALVARADO, MINISTRO DEL INTERIOR. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió este domingo la posibilidad que el gobierno de José Antonio Kast entregue indultos a uniformados condenados por delitos durante las manifestaciones en el período del estallido social.

    La posibilidad de los indultos entró nuevamente al debate público por parte del Presidente Kast, que señaló en una entrevista con Canal 13 que "la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar".

    Durante esta jornada, en una entrevista con La Tercera, Alvarado explicó que “el presidente está hablando de personas, funcionarios públicos, que cumpliendo el deber de defendernos de esa violencia desatada, hoy día tienen algunas condenas. Cuando se hagan las evaluaciones y si se decide por indultar a determinadas personas, la sociedad podrá juzgar, el país podrá juzgar”.

    El titular de Interior detalló que “es una evaluación caso a caso. Esto no es generalizado. Nosotros también tenemos en consideración que son personas que estaban defendiendo a la ciudadanía en momentos en que la violencia alcanzaba su máxima expresión”.

    Por otro lado, también realizó una distinción con los indultados durante la administración de Gabriel Boric.

    “El gobierno anterior utilizó el tema de los indultos (...) Los criticamos porque fueron indultos a delincuentes y en algunos casos esas personas que participaron en hechos de violencia incluso fueron premiadas con pensiones de gracia”, señaló.

    Respecto a la posibilidad concreta que el gobierno indulte a Patricio Maturana, quien fue condenado a más de 12 años de presidio por disparar una bomba lacrimógena que dejó ciega a la actual senadora Fabiola Campillai (Ind.), Alvarado enfatizó que todas la situaciones están bajo análisis.

    “Creo que todas las situaciones y los casos de indulto, para hacerlo responsablemente, requieren de análisis y evaluación de los antecedentes. Uno a priori no puede excluir. Si hay personas que solicitan un indulto, se evalúan los antecedentes, caso a caso. Ese es el procedimiento”, detalló Alvarado.

    Finalmente, y consultado respecto a la posibilidad de que esta facultad presidencial se pueda usar en casos de condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, el secretario de Estado respondió: “La referencia del presidente dice relación a hechos violentos ocurridos durante el periodo del estallido social”.

    Lee también:

    Más sobre:Claudio AlvaradoIndultosJosé Antonio KastPatricio Maturana

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