“Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social

Santiago, 12 de Marzo de 2026. Fotografías del Presidente José Antonio Kast con su gabinete ministerial y subsecretarios, en el Palacio de La Moneda. Luis Quinteros/Aton Chile

El Presidente José Antonio Kast afirmó que realizará indultos a uniformados que han sido condenados en el marco de hechos ocurridos durante el estallido social.

“Estamos en eso” , indicó el mandatario en entrevista con Canal 13 al ser consultado a las solicitudes que ha recibido desde su sector en esa dirección.

“Yo diría que Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber mandatado por el Estado, y claro, hay una apreciación distinta a veces en temas judiciales, pero que son revisables”, indicó el Jefe de Estado, quien agregó que “la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el presidente de la República y yo la voy a utilizar”.

Kast sostuvo que están estudiando el tema “caso a caso” y que van a avanzar “en esa línea para recuperar la paz con diálogo”