“Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social
“La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el presidente de la República y yo la voy a utilizar”, indicó el Jefe de Estado, quien afirmó que se está analizando "caso a caso".
El Presidente José Antonio Kast afirmó que realizará indultos a uniformados que han sido condenados en el marco de hechos ocurridos durante el estallido social.
“Estamos en eso”, indicó el mandatario en entrevista con Canal 13 al ser consultado a las solicitudes que ha recibido desde su sector en esa dirección.
“Yo diría que Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber mandatado por el Estado, y claro, hay una apreciación distinta a veces en temas judiciales, pero que son revisables”, indicó el Jefe de Estado, quien agregó que “la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el presidente de la República y yo la voy a utilizar”.
Kast sostuvo que están estudiando el tema “caso a caso” y que van a avanzar “en esa línea para recuperar la paz con diálogo”
“Yo entiendo que alguien que se sienta víctima de una situación como esa le cueste mucho superar. Pero miremos lo que ha sucedido en otros países, miremos nuestra historia y aquí hay que partir perdonando”, cerró.
