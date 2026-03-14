El ministro de Defensa, Fernando Barros, informó que el gobierno comenzó los primeros trabajos para reforzar el control de la frontera norte, en el marco de un plan instruido por el Presidente José Antonio Kast, que contempla un plazo inicial de 90 días para evaluar y ejecutar las primeras medidas.

Las declaraciones fueron realizadas durante una vocería conjunta con la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, tras una actividad oficial en la zona de Lirquén.

Según explicó Barros, el Mandatario instruyó a las Fuerzas Armadas iniciar acciones para mejorar el control de la frontera, combinando infraestructura, tecnología y mayor presencia de personal.

“El Presidente dispuso un plan rápido. Quiere ver acción en los primeros 90 días y que en ese periodo se trabaje, a través del comando conjunto y de todas las Fuerzas Armadas, un plan de largo plazo”, señaló.

Con plazo de 90 días: gobierno de Kast inicia plan para reforzar control de la frontera norte

Primeras obras y despliegue

El ministro indicó que ya se están realizando desplazamientos de maquinaria y pruebas iniciales para evaluar las obras que podrían implementarse en la frontera norte. “El día lunes se va a entregar la información de lo que se ha hecho y de lo que se va a hacer. Los trabajos están comenzando en el sentido de desplazamiento de maquinaria y las primeras pruebas”, explicó.

Asimismo, adelantó que una de las principales medidas será reforzar la vigilancia en los pasos fronterizos habilitados, con monitoreo permanente. “Creemos que uno de los grandes cambios va a ser un mejor control, 24 horas y no solo una fracción del día, en los pasos fronterizos habilitados”, afirmó.

El secretario de Estado enfatizó que el objetivo del plan no es militarizar la frontera, sino implementar sistemas modernos de control migratorio. “No es la idea militarizar la frontera, sino establecer sistemas modernos y eficientes que permitan tener tranquilidad”, sostuvo.

Con plazo de 90 días: gobierno de Kast inicia plan para reforzar control de la frontera norte ALEX DIAZ/ATON CHILE

Barros confirmó además que este lunes el Presidente viajará al norte del país para revisar en terreno las primeras medidas del plan. Ese mismo día se realizará en Arica la primera sesión regional del Comité de Seguridad del nuevo gobierno, instancia que reunirá al Mandatario y a varios ministros para evaluar la situación fronteriza.

Medidas de seguridad en centros de salud

Por otro lado, quien también participó de la vocería fue la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien abordó los episodios de violencia registrados en recintos de salud y las medidas que está evaluando el gobierno para reforzar la protección en estos espacios.

En ese contexto, la secretaria de Estado explicó que ya instruyó reforzar la presencia policial en algunos establecimientos, poniendo como ejemplo un centro de salud familiar en San Bernardo.

“En atención a la visita que hicimos en la comuna de San Bernardo, solicité a Carabineros que llegara al lugar un carabinero a colaborar con la seguridad, no solamente de las personas que se atienden en dicho recinto, sino también de los mismos funcionarios”, señaló.

La ministra indicó que la medida busca fortalecer la seguridad tanto de los pacientes como del personal sanitario, especialmente en recintos donde se han registrado situaciones de riesgo o violencia.

Con plazo de 90 días: gobierno de Kast inicia plan para reforzar control de la frontera norte. En la imagen, Trinidad Steinert. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Esto lo logramos en atención a ciertas modificaciones que estoy haciendo en cuanto al trabajo de Carabineros”, explicó. Asimismo, sostuvo que estos ajustes apuntan a que las policías puedan concentrar su labor en espacios donde exista mayor necesidad de resguardo.

“Es para que efectivamente Carabineros y la Policía de Investigaciones puedan estar en los lugares que corresponden, es decir, ayudando a la ciudadanía a tener más seguridad en el país”, agregó.

Finalmente, Steinert señaló que el refuerzo ya se concretó en el caso mencionado. “Se logró que un carabinero estuviera en el Cesfam de San Bernardo ayudando a la población”, afirmó.