    Gendarmería implementa uniforme distintivo para internos del módulo de máxima seguridad en Biobío

    El uniforme está conformado por cuatro piezas y según detalló el subsecretario de Justicia, "nos permite enfrentar el crimen organizado en las cárceles de nuestro país, teniendo el control y segmentando a quienes son líderes de bandas criminales”.

    Durante la mañana de este lunes el Subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz y el Director de Gendarmería, Rubén Pérez, realizaron una visita inspectiva al Complejo Penitenciario Biobío, el cual comenzó con la implementación de uniformes distintivos para los internos del módulo de máxima seguridad.

    En la ocasión, el Subsecretario de Justicia, detalló que la implementación de la ropa “forma parte de un esfuerzo que cumple con las recomendaciones internacionales que nos permiten hoy día enfrentar el crimen organizado en las cárceles de nuestro país, teniendo el control y segmentando a quienes son líderes de bandas criminales”.

    Según explicó, el régimen junto con contemplar un uniforme que los distingue del resto de la población penal, también contempla una serie de restricciones como las salidas a patio, las encomiendas y las visitas que reciben, que solamente se pueden hacer a través de un vidrio.

    El subsecretario además detalló que para el 50% de las unidades penales del año 2026 van a quedar cubiertas con tecnología de inhibición, enfatizando que “también hemos seguido con reformas, por ejemplo, que hoy ya están en segundo trámite constitucional, la generación de un departamento especial de Gendarmería que solamente va a tener que ver con estas unidades de máxima y alta seguridad”.

    “Estamos dándole un marco normativo a este régimen segregado que nos permite también resguardar las facultades de Gendarmería de Chile respecto a la seguridad penitenciaria”, expresó.

    Por su parte, el Director Nacional de Gendarmería de Chile, Rubén Pérez, detalló que este sistema que ya se ha implementado en Santiago y Antofagasta, busca “neutralizar e impedir la actividad delictual de estos sujetos que son de alto compromiso delictual, integrantes de bandas criminales transnacionales en su mayor parte, y para ello entonces es necesario que su régimen interno esté caracterizado por intensidad de control diurno y nocturno”, expresó.

    Características del uniforme

    Según señalaron las autoridades, el uniforme está conformado por cuatro piezas, el cual incluso tiene un proceso separado de lavandería con el fin de que no se junte con el del resto de la población.

    “Tenemos pantalón distintivo tipo jeans, polera, short y polar. Y de cara a la época invernal, una parca, una casaca más gruesa, resistente, que permite una mayor tolerancia al frío”, mencionó el director de Gendarmería.

    Además añadió que no ha existido resistencia por parte de la población penal, en ninguno de los tres recintos donde se ha aplicado la medida.

    “Hemos puesto especial énfasis en todas las acciones de régimen interno que nos conduzcan a no descuidar ningún momento y ningún espacio, entregándolo al azar para un adecuado control”, expresó.

    El director de Gendarmería además señaló que para el 2034 se proyecta que habrá alrededor de 74.000 personas privadas de libertad, por lo que apuntó a que es necesario aumentar la dotación en al menos mil gendarmes con el fin de enfrentar el crecimiento de la población penal.

    Reos liberados por error

    En la ocasión, el subsecretario también abordó la cifra de reos liberados por error, la cual asciende a los 159 en los últimos 10 años apuntando que se están “reforzando” los procedimientos.

    Además según apuntó “también se hizo una denuncia al Ministerio Público para que pueda descartar la existencia de premeditación, de dolo o de algún tipo de acción que esté de alguna manera destinada a provocar estos hechos”.

    Entre las medidas aplicadas, se encuentra un doble chequeo, donde -de acuerdo a lo que explicó la autoridad- “no pueden existir libertades dadas por Gendarmería de Chile que correspondan solamente a un funcionario”.

    Además, se apunta a una responsabilidad en toda la línea. “Cuando digo en toda la línea estoy diciendo desde la persona que entrega eventualmente una libertad cuando no debería hacerlo hasta yo, que soy el Subsecretario de Justicia y por lo tanto todos somos responsables de que este proceso siga funcionando de una manera correcta”.

    Finalmente según expresó el subsecretario, “es verdad de que tenemos libertades mal dadas, es verdad de que han bajado en proporción al número de personas que nos toca contactar como Gendarmería y el número de personas que están privadas de libertad, pero el proceso tiene que asegurar que tengamos responsabilidad y también un chequeo adecuado”.

