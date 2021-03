Gestión de Torrealba, críticas al proyecto Zócalo y propuestas en seguridad marcan debate por alcaldía de Vitacura

La batalla por el sillón edilicio de la comuna de Vitacura ha conocido de proyectos polémicos para seguridad, de apoyos cruzados de militantes UDI al candidato republicano en detrimento de la carta de Chile Vamos y más. Y es que se juegan el puesto de una de las comunas más relevantes políticamente para Chile Vamos en su emblemático distrito 11, y la que más presupuesto cuenta por habitante en Chile.

Durante cuatro periodos Raúl Torrealba (RN) ha estado a la cabeza del municipio, sin embargo, esta vez no seguirá en el ruedo. Las cartas que buscan reemplazarlos son: Camila Merino (Evópoli), Cristián Araya (P. Republicano) y Darko Peric (Ciudadanos), quienes debatieron al mediodía en Conversaciones LT.

La discusión estuvo marcada por las críticas a la gestión de Torrealba, proyectos en seguridad, y los cuestionamientos a dos proyectos arquitectónicos de gran envergadura que se construirán en la comuna: Zócalo y Portezuelo.

Necesidad de renovación

Los candidatos, aunque apoyaron la gestión del actual edil de Vitacura, que ostenta el cargo desde 1996, también manifestaron sus diferencias, aludiendo a un recambio- que a su juicio- resulta necesario en la comuna.

La ex ministra de Trabajo, Camila Merino, fue una de las que rescató -en parte- la gestión del actual jefe municipal: “Se hicieron grandes cosas. El Parque Bicentenario, Vitamayor, los puntos limpios fueron, pero surgen nuevas necesidades. La gente quiere más participación, cómo respetamos esa vida de barrio que tanto queremos. Deberíamos ser mucho más ambiciosos porque tenemos todos los recursos”.

Por su parte, el candidato Republicano, Cristián Araya- actual concejal de la comuna- apuntó a que se “necesitan nuevos aires” y que existe una “gran carencia de seguridad. Hay que hacer un cambio sustancial”.

El candidato de Ciudadanos que ha recibido apoyos DC, Darko Peric, dijo: “Creo que ha hecho una muy buena gestión, por algo a la centroizquierda le ha costado tanto entrar a la comuna”, sin embargo, fue enfático en reprochar “la debilitación de juntas de vecinos, ya que, tienen problemas para poder hablar, a los consejeros de la sociedad civil (Cosoc) no se les da la oportunidad de hablar. Además, hay recursos en Vitacura que se pueden redestinar mejor”.

Proyecto Zócalo: Impactos a vecinos y al comercio

El proyecto Zócalo ha sido debatido ampliamente por expertos y políticos. La obra arquitectónica pretende construir un estacionamiento subterráneo y una galería de comercial en la calle Alonso de Córdova, que incluirá locales comerciales, un registro civil y otros. Los candidatos fueron críticos.

“Creo que hay que verlo de manera integral. Vemos que es un proyecto que no aporta a mejorar el eje Alonso de Córdova. Tiene muchas falencias, los vecinos no lo quieren y llega en un momento no adecuado. Recién estamos esperando salir de la pandemia y este proyecto perjudicaría al comercio y galerías del lugar”, dijo Merino (Evópoli).

Araya, por su parte, afirmó que “el proyecto viene amarrado desde mucho antes. Hay un problema de fondo, que es la estructuración de la comuna, que tiene que ser residencial y de baja altura y este proyecto no va en esa línea, no fortalece la vida de barrio y afecta a los comerciantes del sector, fue un proyecto que no fue consultado oportunamente”.

Peric hizo hincapié en la afectación a áreas verdes y la arboleda del sector, además de considerar que es “fundamental revisar el plano regulador para que los nuevos proyectos tengan evaluación de los impactos sociales”. Asimismo, apuntó que debiera existir consultas previas.

Seguridad: Mayor Observatorio, mano dura y coordinación

Uno de los temas que más protagonismo captó en el debate fue la seguridad de la comuna de Vitacura. El diagnóstico es compartido: hay más hechos delictuales en la comuna y se necesita actuar. ¿El punto? Las diferencias de cómo abordar el problema.

La candidata de Chile Vamos consideró que la “mayor demanda de los vecinos es la seguridad y no lo estamos haciendo bien”. Ante esto, propuso un plan integral que incluya “más inteligencia y tecnología de punta. Debemos crear un Observatorio de Seguridad, que en base a datos proponga medidas a implementarse”.

Araya (P. Republicano) -que hace unas semanas causó polémica con su propuesta de “Plan Frontera”- se distanció de Merino en este tema. A su juicio, “Vitacura no necesita paneles de expertos. Hay que implementar un plan de seguridad total. Hay que fortalecer la seguridad en los ingresos y salidas de Vitacura a través de pórticos lectores de patente, inspectores, equipo de reacción táctico para perseguir a los delincuentes”.

El postulante por Ciudadanos, en tanto, abogará por más “coordinación, tecnología y estudios. Hay que tener un gasto eficiente y se tienen que resolver con esos tres puntos”. También, cree que Vitacura debe trabajar con otras comunas en este tema, y apoyar la reinserción social. “Que todos los que delinquen en Vitacura vayan presos. Hay que apoyar a la víctima hasta el juicio mismo”.

“Conjunto Armónico Portezuelo”: Críticas al impacto

Otra obra arquitectónica que ha sido criticada duran te años por grupos de vecinos de Vitacura es el mega proyecto inmobiliario llamado “Conjunto Armónico Portezuelo” de PyG Larraín, que pretende construir una serie de edificios con alrededor de 3.000 estacionamientos. La principal queja es el impacto ambiental y vial que podría tener para las y los habitantes de la comuna.

Los dardos de algunos candidatos apuntaron a la gestión del municipio en este proyecto.

Merino afirmó que este megaproyecto “va a generar una densificación que hay que revisar, va a tener un impacto en la conexión norte sur”. Por su parte, Araya dijo que para el proyecto existen “medidas de mitigación absolutamente insuficientes. Los vecinos están muy preocupados por este proyecto, porque afecta a la calidad de vida”. Ante esto- considerando la calidad de concejal de Araya- Merino lo interpeló: “¿ Y por qué no has hecho nada?. El candidato republicano contestó inmediatamente que sí había hecho gestiones, como pedir evaluaciones de impacto ambiental.

Peric por su parte, comentó que “a mi me toca ser vecino, me va a afectar directamente este proyecto. No sentí que la municipalidad estuviera cerca. Los concejales llegaron a reunión pero no hubo una disposición. Los vecinos han tenido que conseguir abogados por su cuenta. Este proyecto va a duplicar el parque automotriz, el nivel de congestión vial para salir de las casas va a ser imposible”.

Al finalizar el debate, cada candidato anunció sus ejes y programas centrales. Camila Merino (Evópoli) trabajará por la seguridad y por las personas en situación de discapacidad. Propuso una “mejor accesibilidad en espacios públicos, inclusión laboral, e inclusión escolar”. Cristián Araya (P. Republicano) apostará por mayor gestión en terreno y un “plan de seguridad total (...) para enfrentar delitos, y que exista persecución de parte del municipio a nivel penal contra los delincuentes”. Por su parte, Darko Peric (Ciudadanos), dijo que fortalecerá lo público y potenciará las juntas de vecinos, con el fin de “levantar las urgencias de cada barrio hacia el municipio”.