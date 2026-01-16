Gobierno argentino agradece apoyo de Chile en combate contra incendios forestales en la Patagonia

Por medio de un comunicado oficial de la cancillería argentina, el gobierno de Javier Milei agradeció el apoyo de Chile por las dos aeronaves que entregaron para ayudar a combatir el incendio forestal que está afectando a la Patagonia de dicho país.

En el comunicado expresan que “el gobierno argentino valora especialmente el espíritu de cooperación y solidaridad demostrado por Chile, así como el trabajo técnico conjunto que se viene llevando adelante entre especialistas de la Agencia Federal de Emergencias, la Administración de Parques Nacionales y la Corporación Nacional Forestal (Conaf)”.

Adicionalmente, reconocieron los mecanismos de coordinación que hubo entre ambos países, luego de que Chile atendiera la solicitud realizada por la República Argentina, por medio de los Ministerios de Interior, Relaciones Exteriores y Agricultura.

El gobierno confirmó la mañana de este viernes, el envío de dos aeronaves ligeras para combatir los incendios forestales que están afectando al Parque Nacional Los Alerces y en la provincia de Chubut en la Patagonia argentina. Desde el Ministerio del Interior, indicaron que se tratan de un avión monomotor AT-802 y un helicóptero ligero multipropósito AS350 B3.

Más tarde, el canciller argentino, Pablo Quirno, dedicó unas palabras a su símil chileno, Alberto van Klaveren, por medio de la plataforma X, expresando: “Quiero agradecer especialmente al canciller chileno por la asistencia otorgada para reforzar el combate de los incendios en la Patagonia argentina y por su permanente disposición a colaborar frente a esta emergencia”.

La ayuda permanecerá por un lapso de 10 días y 70 horas de operación.

Esta cooperación no implica una disminución de las capacidades que las autoridades nacionales tienen en marco del Plan Nacional contra Incendios Forestales 2025-2026. Este plan contempla más de 3 mil brigadistas, 28 aviones, 41 helicópteros, 4 aviones de observación y 4 de coordinación.