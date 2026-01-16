Gobierno envía aeronaves a Argentina para ayudar a combatir incendios en la Patagonia

Este viernes, el gobierno informó que concretó el envío de dos aeronaves ligeras a Argentina, las que irán en ayuda para combatir los incendios forestales activos en la Patagonia de ese país, específicamente en el Parque Nacional Los Alerces y en la Provincia de Chubut.

La acción se materializa tras una solicitud del país trasandino, que lleva varios días combatiendo el fuego, mismo que ya ha afectado miles de hectáreas.

Desde el Ministerio del Interior, precisaron que la ayuda se trata de un avión monomotor de alta maniobrabilidad AT-802 y un helicóptero ligero multipropósito AS350 B3. Ambos estarán en territorio argentino por un lapso de 10 días y 70 horas de operación.

Asimismo informaron que las funciones serán financiadas por la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencia de la Subsecretaría del Interior de Chile.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, aseguró que el envío de estas aeronaves no implica una disminución de las capacidades de los equipos en Chile.

“Lo haremos sin descuidar nuestras capacidades internas para enfrentar los incendios en nuestro propio territorio. De esta manera, estamos contribuyendo a que la región pueda estar con mayores capacidades para enfrentar este tipo de emergencias”, sostuvo.

De hecho, desde la cartera precisaron que el Plan Nacional Contra Incendios Forestales 2025-2026, contempla más de 3 mil brigadistas, 28 aviones, 41 helicópteros, 4 aviones de observación y 4 de coordinación.

Al respecto, el canciller Alberto van Klaveren, señaló: “Nos hemos puesto a disposición de Argentina para poder ayudar, de la forma más oportuna y adecuada posible, a hacer frente a los incendios que afectan a la Patagonia. La solidaridad y la cooperación entre países hermanos son fundamentales para abordar las catástrofes que ponen a prueba nuestras capacidades. Esperamos que Argentina pueda superar muy pronto esta situación”.

Desde Interior aseguraron que esta ayuda se suma a la que ya ha estado realizando el Cuerpo de Bomberos de Palena, de la región de Los Lagos, que envió un contingente de voluntarios y vehículos especializados tras una solicitud formal realizada por el municipio de Esquel.

En concreto, esa ayuda consistió en un carro bomba, una camioneta de apoyo y cinco voluntarios con experiencia en incendios forestales.