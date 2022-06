Gobierno decretará alerta sanitaria para Quintero y Puchuncaví: advierten paralización parcial o completa de industrias ante malas condiciones de ventilación

Luego de concretar una reunión con diversas autoridades de la región de Valparaíso, las ministras de Salud y de Medio Ambiente, María Begoña Yarza y Maisa Rojas, respectivamente, anunciaron que se decretará alerta sanitaria en Quintero y Puchuncaví, la cual tiene como objetivo enfrentar los episodios de contaminación en dicho territorio, como asimismo evitar al máximo el riesgo a la salud de la población de estas comunas.

Esto, luego que el pasado lunes, más de 50 alumnos y 25 funcionarios de educación de Quintero presentaran síntomas de intoxicación a causa de los niveles de dióxido de azufre en la zona, por lo cual se determinó suspender las clases para todos los establecimientos educacionales. Pese a ello, durante la semana, el número de personas afectadas superó el centenar, por lo que la Superintendencia de Medio Ambiente, determinó medidas previsionales para reducir la emanación de gases a seis empresas que operan en la zona.

Cabe indicar que la alerta sanitaria es un instrumento que permite adoptar acciones que resguarden la salud de las personas durante el invierno, periodo que se caracteriza por las malas condiciones de ventilación.

Al respecto, la titular de Salud sostuvo que “esta alerta sanitaria no solo nos pone algunos recursos y una organización de los recursos para actuar rápido. También nos pone en una mirada más preventiva con respecto a las medidas que tenemos que tomar: esas que debemos tomar primero con aquellas fuentes fijas de emisión y poner al centro la prevención. Por tanto, cierre de esas fuentes emisoras y no de colegios”.

A su vez explicó que el Ministerio de Salud iniciará estudios a partir del próximo mes, los cuales permitirán conocer el impacto de metales pesados en las personas que habitan las zonas afectadas, además de un censo poblacional.

“Pensamos que estos estudios nos van a dar elementos para generar medidas preventivas y de mitigación de esa afectación. Pero también vamos a iniciar un proceso censal universal. Vamos a censar a las poblaciones, con prioridad en niños, niñas y adolescentes en sus propios colegios para saber cómo están y cuáles son las afectaciones que podemos encontrar en nuestra población”, complementó.

En el mismo contexto, se dio a conocer la creación de un Plan Integral de Recuperación Sanitaria (PIRS), programa de reparación en salud para las personas de la zona en recuperación de Quintero y Puchuncaví. El objetivo sanitario apunta a aminorar las secuelas generadas en la salud de las personas por la contaminación causada por la exposición a los diferentes gases.

En este aspecto, se detalló que el PIRS estará enfocado en toda la población afectada, con un énfasis en niños/niñas y adolescentes además de en las personas mayores.

La ministra Yarza explicó que el mencionado plan contempla un componente permanente que será un dispositivo sanitario en las tres comunas afectadas, el que llevará a cabo el seguimiento y la mitigación de los efectos que se encuentren, tanto en el censo poblacional, como en los datos de la investigación que se desarrollará.

“Nos hacemos cargo, desde ahora en adelante, de cuidar a la población que ha sido afectada, en mitigar sus efectos. En especial, quiero hablarles a los niños, niñas y adolescentes, y decirles que este Ministerio de Salud pretende cuidarlos ahora y que esa actitud de cuidado va a permanecer siempre porque la mirada que tenemos es que este grupo y la población en general, tienen el derecho humano a contar con un ambiente libre de contaminación, y el Estado se tiene que hacer cargo de eso”, acotó.

Suspensión de empresas

Por su parte, la titular de Medio Ambiente enfatizó que “usaremos las herramientas existentes en el marco legal para adelantarnos y prevenir episodios como los de los últimos días y así evitar futuras intoxicaciones. Que suspendan las empresas y no los colegios”.

Explicó además que a través de la alerta sanitaria y las medidas provisionales de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), cuando existan malas condiciones de ventilación o aumento de contaminantes, se actuará de manera preventiva hacia las empresas.

“Las niñas y niños de Quintero y Puchuncaví no pueden seguir pagando el costo. La alerta sanitaria permitirá actuar rápido y en contexto de incertidumbre. Estaremos monitoreando las condiciones de ventilación. Si se pronostican malas, se paralizarán parcial o completamente las industrias. Si hay indicios de daño a la población, tomaremos medidas drásticas. La prioridad es la salud de las personas”, añadió la ministra Rojas.

Ajustes en planes operacionales

Para enfrentar la emergencia, la ministra comentó que la seremi de Medio Ambiente de la Región de Valparaíso ordenó un ajuste de los planes operacionales de las empresas dentro del Plan de Descontaminación de Quintero y Puchuncaví, lo que implicará que las industrias deberán reducir emisiones en forma inmediata en periodos de malas condiciones de ventilación o derivados de otros eventos de emanaciones de contaminantes. La resolución otorga un plazo de 5 días a contar de su notificación para que las distintas fuentes informen los ajustes a las actuales medidas o señalen las nuevas medidas destinadas a la actualización de sus respectivos planes operacionales.

A esto se suman las acciones ya adoptadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que ordenó a seis industrias disminuir sus actividades ante condiciones de mala y regular ventilación en un 70% y 50% respectivamente.

También estableció medidas específicas a Codelco y AES Gener y ordenó a las empresas del parque industrial, la instalación de sensores en los contornos de instalación que proporcionen mayor información para tomar medidas y permita una detección preventiva.

Cambios legislativos

Por otra parte, la secretaria de Estado adelantó que se está trabajando en la elaboración de proyectos de ley que apoyen los esfuerzos del gobierno por avanzar en la descontaminación.

“Estamos trabajando en indicaciones para un proyecto que se haga cargo de la existencia de industrias que comenzaron a operar antes de 1997, que por lo tanto no cuentan con RCA, y que no se han ajustado a los estándares ambientales actuales. En un trabajo conjunto con los parlamentarios, buscamos que no existan diferencias y que todas las industrias deban cumplir adecuadamente y sean fiscalizables”, sentenció.

Cabe señalar que sigue en curso el proyecto de Ley de Delitos Económicos, que contempla los delitos ambientales, para así contar con responsabilidades penales y proteger con rigor los derechos humanos y el medio ambiente.