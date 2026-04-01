Gobierno designa como director suplente de la Anepe a Ariel Álvarez Rubio

Este miércoles, el Ministerio de Defensa estableció como director suplente de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe) a Ariel Álvarez Rubio.

Rubio se desempeñaba hasta el momento como jefe del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de la Anepe, institución de la que ha formado parte durante los últimos cinco años.

“Es poseedor de una destacada trayectoria académica y profesional en el ámbito de la defensa y los estudios estratégicos. Sus áreas de especialización e investigación han estado orientadas hacia la inteligencia, las operaciones especiales, el terrorismo internacional y la geopolítica”, detallaron desde el Ministerio de Defensa.

Con una amplia trayectoria en la Fuerza Aérea, Rubio además de sus estudios militares también posee un doctorado de la Universidad de Santiago en Estudios Americanos, mención Estudios Internacionales.

El pasado 12 de marzo, el servicio había perdido a su anterior director, el vicealmirante (r) Ronald Mc Intyre, quien fue asignado por el gobierno de José Antonio Kast para encabezar a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).