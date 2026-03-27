Gobierno lanza comité para monitorear crisis del petróleo

Santiago 27 de marzo 2026. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, junto a la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, y la ministra de Energia, Ximena Rincon realizan punto de prensa por el Plan Chile Sale Adelante. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Este viernes el gobierno de José Antonio Kast estrenó un comité de ministros para monitorear la crisis del petróleo, el cual sesionará cada viernes.

En detalle, esta instancia denominada “Equipo Chile Sale Adelante”, está integrada por los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; Interior, Claudio Alvarado; Segegob, Mara Sedini; Energía, Ximena Rincón; y Transportes, Louis De Grange.

Tras la primera sesión, todos los secretarios de Estado, excepto el jefe de la billetera fiscal, participaron de un punto de prensa.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En resumen, la ministra vocera explicó: “Este equipo está trabajando en poner como prioritarios los compromisos que rápidamente en el Congreso sacamos en los últimos días”.

“Sabemos el dolor del invierno para las familias y es por eso que estamos comprometidos a bajar el precio de la parafina y que eso se note y lo puedan ver todas las familias chilenas porque no puede faltar el calor del hogar durante este invierno, eso es un compromiso”, continuó.

“Este comité es acción, no es solo reuniones, es que los impactos de las políticas públicas se noten desde el día 1 y es por eso que vamos a trabajar todas las semanas mientras dura esta crisis”, afirmó.

“Nos reuniremos todos los viernes, los ministros que ven hoy día y también si es necesario, si la contingencia, el terreno y nuestro diagnóstico lo identifica, integraremos a nuevas carteras, nuevos ministros que sean necesarios para poder enfrentar esta crisis”, añadió.