Gobierno pide acelerar tramitación del proyecto que busca regular “parcelaciones” en zonas rurales

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, solicitaron acelerar la tramitación del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, con el fin de regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural.

A través de una carta dirigida a la presidenta de la Comisión, Gloria Naveillán, los ministros propusieron reconocer la urgencia de la tramitación tras 18 meses del ingreso de la iniciativa en la Comisión de Agricultura.

“La única forma de continuar avanzando en dar una solución al problema de las parcelaciones y continuar con el avance de este proyecto pasa, necesariamente por el trabajo conjunto, tanto entre Ejecutivo como los parlamentarios”, sostuvieron los ministros.

La petición surge a raíz del fenómeno de las “parcelaciones” rurales, práctica que es sustentada en una “ficción legal” y que permite subdivisiones prediales mínimas de 0,5 hectáreas bajo el supuesto de un destino estrictamente silvoagropecuario.

Las autoridades acusaron que, en la práctica, estas “parcelaciones” se han convertido en proyectos residenciales desregulados que, amparados bajo la actual ley de urbanismo, están siendo utilizados para sustentar núcleos urbanos al margen de toda planificación territorial.

Como salida política, el Gobierno planteó conformar un “equipo transversal” con representantes de distintas bancadas para proponer alternativas técnicas y consensos que permitan avanzar en la discusión legislativa y dar una respuesta al fenómeno de las “parcelaciones”.