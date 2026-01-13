SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno pide acelerar tramitación del proyecto que busca regular “parcelaciones” en zonas rurales

    La iniciativa lleva 18 meses en la Comisión de Agricultura. Las autoridades acusan que esta práctica para dividir terrenos se han convertido en proyectos residenciales desregulados que, amparados bajo la actual ley de urbanismo, están siendo utilizados para sustentar núcleos urbanos al margen de toda planificación territorial.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Dedvi Missene

    La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, solicitaron acelerar la tramitación del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, con el fin de regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural.

    A través de una carta dirigida a la presidenta de la Comisión, Gloria Naveillán, los ministros propusieron reconocer la urgencia de la tramitación tras 18 meses del ingreso de la iniciativa en la Comisión de Agricultura.

    “La única forma de continuar avanzando en dar una solución al problema de las parcelaciones y continuar con el avance de este proyecto pasa, necesariamente por el trabajo conjunto, tanto entre Ejecutivo como los parlamentarios”, sostuvieron los ministros.

    La petición surge a raíz del fenómeno de las “parcelaciones” rurales, práctica que es sustentada en una “ficción legal” y que permite subdivisiones prediales mínimas de 0,5 hectáreas bajo el supuesto de un destino estrictamente silvoagropecuario.

    Las autoridades acusaron que, en la práctica, estas “parcelaciones” se han convertido en proyectos residenciales desregulados que, amparados bajo la actual ley de urbanismo, están siendo utilizados para sustentar núcleos urbanos al margen de toda planificación territorial.

    Como salida política, el Gobierno planteó conformar un “equipo transversal” con representantes de distintas bancadas para proponer alternativas técnicas y consensos que permitan avanzar en la discusión legislativa y dar una respuesta al fenómeno de las “parcelaciones”.

    Más sobre:ParcelacionesCongresoMinisterio de AgriculturaMinisterio de ViviendaGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia

    Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales

    Activan alerta roja en Ránquil por incendio forestal cercano a sectores poblados

    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Asociaciones de municipalidades se reúnen con Kast y solicitan soluciones en materia de seguridad y gestión pública

    Lo más leído

    1.
    Claudio Crespo tras ser absuelto por tribunal: “Este triunfo se lo doy a los carabineros de Chile”

    Claudio Crespo tras ser absuelto por tribunal: “Este triunfo se lo doy a los carabineros de Chile”

    2.
    Comienza desalojo de megatoma en San Antonio: ocupantes prenden barricadas

    Comienza desalojo de megatoma en San Antonio: ocupantes prenden barricadas

    3.
    Científico chileno apuesta por la energía nuclear para salvar cultivos en tiempos de sequía

    Científico chileno apuesta por la energía nuclear para salvar cultivos en tiempos de sequía

    4.
    Secuestro psicológico y un plan diseñado desde la cárcel: los detalles de la millonaria estafa que sufrió Amparo Noguera

    Secuestro psicológico y un plan diseñado desde la cárcel: los detalles de la millonaria estafa que sufrió Amparo Noguera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia
    Chile

    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia

    Gobierno pide acelerar tramitación del proyecto que busca regular “parcelaciones” en zonas rurales

    Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales

    Wom gana demanda contra Entel: Corte Suprema confirma prácticas de competencia desleal
    Negocios

    Wom gana demanda contra Entel: Corte Suprema confirma prácticas de competencia desleal

    Boeing supera ventas de rival Airbus por primera vez desde 2018

    “La Gobernanza del Crecimiento”

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas
    Tendencias

    Qué es el sarampión, la enfermedad que dejó un caso confirmado en Chile, y cuáles son sus síntomas

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Batacazo ante el club hermano y en el derbi de la ciudad: el París FC elimina al poderoso PSG de la Copa de Francia
    El Deportivo

    Batacazo ante el club hermano y en el derbi de la ciudad: el París FC elimina al poderoso PSG de la Copa de Francia

    Tras una extensa negociación: la UC abrocha la continuidad de Tomás Asta-Buruaga

    Con 15 partidos en el Estadio Nacional y un aumento de precios: la U define su sistema de abonos para 2026

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España
    Cultura y entretención

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Antonia Zegers y La Misteriosa Mirada del Flamenco nominadas a los Premios Goya 2026

    Bill y Hillary Clinton rechazan presentarse a dar declaraciones sobre los archivos Epstein y enfrentan amenaza de desacato por parte del Congreso
    Mundo

    Bill y Hillary Clinton rechazan presentarse a dar declaraciones sobre los archivos Epstein y enfrentan amenaza de desacato por parte del Congreso

    ¿Quién es Erfan Soltani? el primer manifestante condenado a una ejecución en Irán

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender