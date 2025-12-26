“Ha sido un mito que ha instalado el alcalde Desbordes”: defensor de la Niñez descarta obstrucción de la Ley Aula Segura

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, abordó las críticas del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, respecto a la aplicación de la Ley Aula Segura en los establecimientos de la comuna.

Hace unas semanas, el jefe comunal acusó a Quesille de estar "entorpeciendo" el trabajo municipal, luego que la Defensoría de la Niñez presentara una Acción de Tutela Administrativa en la que criticó el uso de la Ley Aula Segura en el Internado Nacional Barros Arana (INBA).

“ Nuevamente el Defensor de la Niñez interpone alguna acción que busca que no apliquemos la Ley Aula Segura. Yo lamento que esté del lado de quienes están con la violencia y no de la mayoría de los estudiantes y de las familias que necesitan que esos colegios funcionen”, señaló el alcalde en noviembre pasado.

En diálogo con Teletrece Radio, el defensor fue consultado por si se opondría a la aplicación de dicha Ley en caso que se establezca para algún estudiante. Al respecto, señaló: “Ese ha sido un mito que ha instalado el alcalde Desbordes”.

Quesille aseguró que revisó “todos los oficios que la Defensoría que de la Niñez ha enviado a propósito de Aula Segura, desde la gestión de la exdefensora Patricia Muñoz, desde el año 2022, a los oficios que yo he enviado a distintas autoridades, no solamente a los municipios. En ninguno de estos oficios se impide o se prohíbe aplicar una normativa vigente ”.

“Es decir, los organismos del Estado tenemos que sujetarnos al principio de legalidad. Yo estaría instando a una autoridad a actuar en contra del principio de legalidad”, sostuvo.

El defensor remarcó que desde el organismo han planteado que “esta Ley tiene problemas de cumplimiento de estándares (…), pero jamás en mi rol de defensor de la Niñez le podría impedir a una autoridad ni a nadie aplicar una Ley que está vigente".

Por otra parte, Quesille aseguró que tiene "el mayor de los respetos por el alcalde Desbordes. Yo creo que es una persona que tiene muy buenas intenciones". No obstante, criticó las declaraciones que ha hecho sobre su persona.

“El alcalde me ha catalogado como un activista de izquierda, que de una u otra forma avalo la violencia que ejercen estos grupos minoritarios", indicó.

En es línea, aseguró que, lo que ha planteado es que “hay que hacerse cargo de la violencia, pero no descuidar las demandas históricas que tienen los estudiantes para efectos de solucionar el tema”.

Con ello, criticó que en la administración de Desbordes se estarían enfocando solo en la violencia en los establecimientos educacionales, y no en temas como el traspaso a los SLEP.