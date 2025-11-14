Desbordes critica a defensor de la Niñez tras nuevos incidentes en liceos emblemáticos: “Está entorpeciendo nuestro trabajo”

Una dura crítica lanzó el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en contra del defensor de la Niñez, Anuar Quesille, luego que este último presentara una Acción de Tutela Administrativa en la que se critica el uso de la Ley Aula Segura en el Internado Nacional Barros Arana (INBA).

Según declararon desde el municipio, esta acción acusa presuntas vulneraciones a los derechos de los estudiantes.

En ese escenario, el alcalde Desbordes acusó a Quesille de obstaculizar la labor municipal. “Tengo un solo problema, que el defensor de la Niñez constantemente está entorpeciendo nuestro trabajo y le interesa más defender al que provoca el desorden que a la comunidad toda que necesita estudiar”, sostuvo.

Junto con ello, criticó que la acción presentada buscaría “impedir” la aplicación de la normativa.

“ Nuevamente el Defensor de la Niñez interpone alguna acción que busca que no apliquemos la Ley Aula Segura. Yo lamento que esté del lado de quienes están con la violencia y no de la mayoría de los estudiantes y de las familias que necesitan que esos colegios funcionen”, indicó.

Las declaraciones del alcalde se dan luego de los incidentes registrados en el Instituto Nacional este viernes, donde una bomba molotov arrojada por encapuchados cayó en la sala de profesores.

Sobre ese episodio, Desbordes recalcó que están “haciendo bastantes cosas que no se habían hecho nunca en el Instituto Nacional, en el INBA y en el Barros Borgoño. Reforzamos el personal, ya tenemos financiadas las cámaras, hemos ingresado una serie de querellas nominativas”.