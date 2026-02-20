“Hay que actualizar la normativa”: Chile Transporte advierte falencias de seguridad y fiscalización tras explosión de camión en Renca

El volcamiento de un camión que transportaba gas licuado en Renca dejó cuatro personas fallecidas, 17 lesionadas y una amplia operación de emergencia, y que además mantiene una investigación en curso a cargo de Fiscalía.

La tragedia volvió a enfocar la atención en las normas de seguridad que regulan el tránsito de este tipo de vehículos que, desde el gremio del transporte, señalaron que requiere una " actualización urgente" .

El presidente de Chile Transporte, Raúl Clavero, afirma que "necesitamos ser más robustos y trabajar con los particulares para que colaboren con la fiscalización de estas unidades".

Entre las principales exigencias planteadas por Clavero se encuentra establecer límites de velocidad diferenciados para cargas peligrosas. La normativa vigente permite que camiones circulen hasta 90 km/h, sin distinción respecto del tipo de carga transportada.

“En ningún caso está indicando que para cargas peligrosas la velocidad tiene que ser menor, y debiera ser 70 u 80 km/h como la mayoría de los países ”, señala Clavero, proponiendo además una disminución de velocidad en autopistas urbanas.

Actualmente, el Decreto Supremo 298 del Ministerio de Transporte determina las medidas que resguardan la seguridad del traslado de material peligroso, con exigencias como la identificación, habilitación técnica del vehículo y una antigüedad máxima de 15 años.

En esa línea, el dirigente advierte que “la unidad que transporta carga peligrosa no puede superar los 15 años y debe estar técnicamente habilitada para transportar ese producto”, agregando que el desafío actual es avanzar hacia estándares más exigentes y actualizados.

Otra de las medidas impulsadas por el gremio es incorporar tecnología obligatoria de seguridad, especialmente en sistemas avanzados de frenado y estabilidad que disminuyan la posibilidad de volcamiento en maniobras de emergencia.

“Cuando hablo de actualizar la normativa, me refiero a exigir ABS en el sistema de freno que imposibilita el volcamiento porque genera un frenado distinto y no se produce el volcamiento que debiera ser requisito para poder transitar”, sostiene Clavero.

La normativa vigente para el transporte de cargas peligrosas

El transporte de gas licuado y otras sustancias consideradas peligrosas en Chile se encuentra regulado principalmente por los decretos 298 y 108.

El primero de ellos, establece las condiciones técnicas y operativas que deben cumplir los vehículos destinados a este tipo de traslados.

Entre las exigencias principales, se encuentra la correcta identificación del tanque de carga mediante carteles de color naranja que estén ubicados en la parte frontal, trasera y costados. Además de la obligación de que las unidades estén especialmente habilitadas para transportar sustancias inflamables.

Por otro lado, el Decreto Supremo 108 , regula las condiciones técnicas de los equipos y estanques utilizados para el transporte, el cual incluye certificaciones periódicas, pruebas de estanqueidad, funcionamiento de válvulas de sobrepresión y controles mecánicos que garanticen la seguridad del sistema presurizado.

“El chequeo debe hacerse cada vez que el camión entra en operación, mediante un check list previo, además de revisiones técnicas semestrales que certifiquen que el equipo está habilitado para transportar gas”, explica el representante gremial.

Falta de fiscalización

Pese a la existencia de regulaciones, desde Chile Transporte advierten que uno de los principales problemas radica en la fiscalización. De acuerdo con la normativa, el control recae en el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas y entidades policiales.

Sin embargo, el presidente de la asociación sostuvo que aún existen vacíos operativos: “No tenemos una fiscalización real porque no hay espacio para ello”. Asimismo, agregó que “quienes fiscalizan, en definitiva, debiera de alguna manera tener responsables (ante un accidente)”, indica Clavero.

Según el dirigente, la combinación entre control técnico del vehículo, condiciones laborales del conductor y supervisión efectiva resulta clave para evitar emergencias mayores. “Tenemos que construir una industria del transporte cada día más profesional”, concluye.