“He actuado en todo momento apegada a las leyes”: diputada Cariola dice desconocer detalles que la involucrarían en arista de caso Sierra Bella

“He actuado en todo momento apegada a las leyes”. Con esta aseveración, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC), aseguró desconocer “mayores detalles” de la investigación en torno a la nueva arista vinculada al denominado caso Sierra Bella donde se indaga un presunto delito de tráfico de influencias.

A través de una declaración pública, la parlamentaria se refirió a la investigación que inició el Ministerio Público, y que implicó un procedimiento por parte de detectives de la PDI, quienes durante la mañana de este lunes -a sólo horas de que la legisladora diera a luz a su primer hijo- llegaron hasta su domicilio en Providencia para incautar una serie de aparatos tecnológicos.

Esto, luego de que la Fiscalía Regional de Coquimbo iniciara pesquisas al encontrar una serie de chats que develarían la injerencia de la legisladora comunista en la decisión de la fallida compra del inmueble.

Al respecto, Cariola manifestó que “habiendo terminado mi trabajo de parto recientemente, con mi hijo recién nacido y aún hospitalizada, se me ha solicitado mi teléfono celular y computador, de los cuales he hecho entrega voluntariamente a través de familiares”.

De igual modo, subrayó que “por la naturaleza de las condiciones en que me encuentro, desconozco mayores detalles de la investigación que se está llevando y las razones que supuestamente me involucren en ella, debido a que no he sido formalizada ni formo parte de ningún proceso judicial”.

Finalmente, y aludiendo a su condición de autoridad de la República, enfatizó en que actuó “en todo momento apegada a las leyes, estoy tranquila y siempre dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera en el marco de cualquier investigación judicial”.