Hombre en situación de calle queda en riesgo vital tras recibir un disparo en barrio Bellavista

Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago.

Un incidente policial tuvo lugar durante la madrugada de este jueves en pleno barrio Bellavista, comuna de Recoleta, donde un hombre adulto, presuntamente en situación de calle, resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 horas, en la intersección de calle Bellavista con Purísima, a un costado de una estación de servicio. Según los primeros antecedentes, la víctima no portaba documentos ni calzado, y se encontró un ruco en las inmediaciones, lo que hace presumir que se trataba de una persona en situación de calle.

En ese momento, una ambulancia del SAMU se encontraba en el sector atendiendo otra emergencia relacionada con consumo de drogas. Sin embargo, los funcionarios asistieron al herido, quien se mantenía consciente y habría manifestado desconocer lo ocurrido.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencia Asistencia Pública, donde permanece internado en estado grave y con riesgo vital.

Carabineros informó que en el sitio del suces o se incautó una vaina calibre 9 mm .

Por instrucción del Ministerio Público, personal del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y del OS9 quedó a cargo de las diligencias investigativas para esclarecer la dinámica del hecho e identificar a los responsables.