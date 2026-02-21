Hombre muere de un disparo en la cabeza luego de una riña en Pudahuel

Esta noche, un hombre murió luego de recibir un disparo en la cabeza, mientras se encontraba a bordo de un vehículo en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a lo informado por Carabineros de Chile, a eso de las 21.10 horas, efectivos de la institución se trasladaron hasta la intersección del Río Amarillo con pasaje Río Grande del sector de Pudahuel Sur de la referida comuna, donde concurrieron para verificar un procedimiento por riña.

En la zona se encontraba un vehículo con un individuo en su interior con un disparo en su cabeza. La víctima habría participado de un entrevero luego de un partido de fútbol realizado en la cancha colindante al sitio del suceso.

Testigos relataron que la víctima corresponde a un hombre de 22 años, quien anteriormente discutió con residentes del sector, tras lo cual un desconocido extrajo un arma de fuego y disparó en su contra cuando intentó huir en su móvil.

Por instrucción del Ministerio Público, el caso fue recogido por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), que encargó las diligencias investigativas a la Policía de Investigaciones (PDI).