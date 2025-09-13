SUSCRÍBETE
Nacional

Hombre muere tras ser apuñalado en plena vía pública en Lo Prado

La vçitima, que se preume tendría unos 35 años, no ha logrado ser identificada.

Joaquín Díaz 
Joaquín Díaz

Un homicidio se registró la noche de este viernes en la comuna de Lo Prado, Región Metropolitana. Un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado sin vida en avenida San Pablo, con una herida corto punzante en el tórax.

Personal de Carabineros llegó al lugar tras recibir la alerta, donde se encontró a la víctima, quien permanece como NN.

Desde la institución, se realizan diligencias para identificarla, luego de no poder dar con testigos que ayudaran a clarificar la natulareza de los hechos.

En ese sentido, oficial de ronda de la Prefectura Occidente, capitán Luis Pérez, señaló que “lo más probable que sea una persona en situación de calle, ya que no mantenía documentos, al parecer vivía ahí en la banca y donde se encontraron especies como su frazada o cosas por el estilo que da a entender que esta persona vivía en el lugar”.

Asimismo, agregó que no se ha logrado dar con el arma homicida, pero que “sí hay rastro de sangre que a lo mejor la persona cuando fue herida caminó algunos metros para después caer al suelo y fallecer en el lugar”.

La investigación quedó en manos de la institución policial.

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Eric Aedo (DC) apunta al PC tras fallo del Tricel sobre Jadue: “Se les advirtió, pero quisieron seguir en un camino equivocado”

Tricel respalda a concejales de Santiago y valida requerimiento contra exalcaldesa Irací Hassler

Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

