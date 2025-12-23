Hombre muere tras ser atropellado en Ruta 68: se registra congestión mientras Carabineros está a la espera del SML

Santiago, 12 de marzo de 2024 Una menor de edad resulto fallecida tras un atropello de un bus de Red en Vicuna Mackena y Argomedo. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Carabineros reportó el atropello de una persona, con resultado fatal en la Ruta 68 , en dirección a Santiago.

Según detalló el teniente Jorge Díaz, de la SIAT de Carabineros, “el día de hoy, alrededor de las 5.30 horas de la madrugada, ocurrió el accidente del tipo atropello, en donde lamentamos comunicar el fallecimiento del peatón”.

La denuncia al 133 se realizó a las 6.13 horas, donde se señaló que “ una camioneta atropelló a una persona y esta se encuentra fallecida ”. Tras concurrir al lugar, el uniformado indicó que trabajan en “un levantamiento planimétrico, pericias mecánicas y otros antecedentes técnicos y científicos que nos permitan llegar a una conclusión”.

Sin embargo, una de las hipótesis del hecho, es que el hombre cruzó por un paso no habilitado, resultando en su atropello y en el impacto de varios vehículos contra su cuerpo.

Desde Ruta 68 informaron que se registra una congestión vehicular entre el sector Ciudad de Los Valles hasta el sector Noviciado en dirección a Santiago. Carabineros pidió paciencia a los conductores, ya que aún esperan al Servicio Médico Legal (SML) para el levantamiento de los restos y poder habilitar el tránsito.