Homicidio en Antofagasta: joven fue atacado con un arma de fuego por desconocidos
El crimen ocurrió durante la madrugada en una calle ubicada en el sector norte de la ciudad.
La madrugada de este domingo se registró el homicidio de un joven de nacionalidad chilena en el sector norte de Antofagasta.
Según los antecedentes preliminares, la víctima fatal habría sido abordada por desconocidos y habría fallecido tras ser atacada con un arma de fuego.
Para investigar el hecho, desde el Ministerio Público se solicitó que funcionarios del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) desarrollaran diversas diligencias investigativas.
El equipo investigador estaría encabezado por un fiscal de la unidad SACFI (Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos), quienes se establecieron en la esquina de calle Merced con Las Delicias.
