BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”: Congreso Futuro presenta su edición 2026 y revela sus primeros expositores

    El evento tendrá presencia en todas las regiones del país, y contará con la participación de tres Premios Nobel.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Congreso Futuro anunció los primeros detalles de su versión 2026, que se realizará entre el 12 y el 17 de enero en el Centro Cultural CEINA. Este año, el evento de divulgación científica reunirá a más de 120 expositores nacionales e internacionales y buscará profundizar los debates sobre el futuro de la vida, la tecnología y la sociedad bajo el lema “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”.

    Creado en 2011 por el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados, la Academia Chilena de Ciencias y las universidades del país, y articulado por la Fundación Encuentros del Futuro, Congreso Futuro se ha consolidado como una plataforma que integra ciencia, filosofía, tecnología, arte, política y ciudadanía en un formato gratuito y abierto al público.

    Desde la organización destacaron el proceso de internacionalización que vive el proyecto, ya que este año se realizó en Madrid la primera edición de Congreso Futuro Iberoamericano, hito que se suma a las versiones desarrolladas previamente en Bolivia, Argentina y Marruecos.

    “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”

    La edición 2026 que tendrá presencia en todas las regiones del país, contará con la participación de tres Premios Nobel: Ardem Patapoutian, galardonado en Fisiología o Medicina; Jack Szostak, Premio Nobel de Química; y Rattan Lal, Premio Nobel de la Paz como parte del IPCC.

    Junto a ellos, participarán figuras destacadas en ámbitos como la inteligencia artificial, la neurociencia, la biología sintética, la filosofía contemporánea, el cambio climático, los derechos humanos y la educación del futuro.

    Este año, el programa incorpora además dos nuevas instancias de alto nivel: una cumbre de filósofos que fue todo un éxito en su primera edición y una cumbre sobre el futuro del trabajo, ambas con invitados de reconocimiento mundial.

    Invitados de Congreso al Futuro 2026

    Como parte de su primer adelanto, la organización confirmó a Kerry Kennedy, activista por los derechos humanos; Julie Klinger, investigadora en geopolítica y transición energética; Ana Sugranyes, experta en urbanismo y derecho a la ciudad; Ramón López de Mántaras, pionero de la inteligencia artificial en Europa; Carlos Gaymer, especialista en conservación marina; Nicolás Rojas, especialista en patrimonio y cultura; Patricia Galilea, experta en movilidad sostenible; Juan Casassus, Premio Nacional de las Ciencias de la Educación; Carolina García Berguecio, abogada especializada en derechos y participación; Nikku Madhusudhan, astrofísico de la Universidad de Cambridge; Tim Ingold, uno de los antropólogos contemporáneos más influyentes; y Nanjala Nyabola, analista de justicia digital y desigualdad.

    Según destacó el vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, el lema de esta edición busca abrir una conversación amplia sobre el futuro de lo humano y sobre los desafíos que se vienen.

    “Este año quisimos poner la pregunta esencial en el centro: qué significa ser humanos en un momento en que la tecnología avanza a una velocidad que supera nuestra capacidad de comprenderla. Estamos viviendo transformaciones que pueden redefinir la vida, la inteligencia, la democracia y la propia condición humana”, expresó.

    Congreso Futuro, apuntó, busca abrir esa reflexión y hacerla accesible para todas las personas.

    La presidenta de la Comisión Desafíos del Futuro, la senadora Ximena Órdenes, destacó por su parte la importancia del despliegue territorial del encuentro, que nuevamente llegará a regiones gracias al trabajo conjunto con universidades y gobiernos locales.

    “Pudimos llevar hace ya muchos años el Congreso Futuro a Aysén y este 2025 el Congreso Jóvenes Futuro. Para mí, uno de los aspectos más valiosos es que este proyecto nace desde una instancia política como es el Senado, y en particular desde la Comisión Desafíos del Futuro. Quiero reconocer el trabajo de quienes estuvieron antes, porque allí hubo verdadera visión. Muchas veces se piensa que la ciencia y la política avanzan por caminos separados, pero cuando una está en procesos de toma de decisiones, el conocimiento científico se vuelve fundamental”, reflexionó.

    Siete grandes ejes

    La programación del encuentro se organiza en siete grandes ejes temáticos: aceleración tecnológica, mente y neurociencia, humanidad y planeta vivo, democracia digital y derechos, filosofía y sentido, límites de la vida y biotecnología, y educación, cultura y comunidad.

    Además de las charlas y paneles, el encuentro contará con una feria literaria, una feria de innovación, espacios de tecnologías para instituciones de educación superior, experiencias inmersivas y nuevas actividades paralelas que ampliarán la experiencia para el público.

    Las entradas al evento son totalmente gratuitas y se pueden adquirir desde la próxima semana a través de congresofuturo.cl

    Más sobre:NacionalCongreso Futuro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sebastián Edwards: “La segunda vuelta del año 2029 va a ser entre Boric y Parisi. Y va a ganar Parisi”

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    De Nowhere Man a Hey Bulldog: las 5 joyas que trae The Beatles Anthology 4

    Gobierno entrega nota de protesta a Estados Unidos por dichos de embajador Brandon Judd

    Tribunal aprueba segundo plan de reorganización de Nova Austral y evita la quiebra

    Cuatro detenidos y más de 1.300 cajetillas de cigarros incautadas deja operativo en Pudahuel

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    4.
    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    5.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Gobierno entrega nota de protesta a Estados Unidos por dichos de embajador Brandon Judd
    Chile

    Gobierno entrega nota de protesta a Estados Unidos por dichos de embajador Brandon Judd

    Cuatro detenidos y más de 1.300 cajetillas de cigarros incautadas deja operativo en Pudahuel

    Parlamentarios, alcaldes, artistas e influencers: quiénes son los nuevos integrantes del comando 2.0 de Jeannette Jara

    Sebastián Edwards: “La segunda vuelta del año 2029 va a ser entre Boric y Parisi. Y va a ganar Parisi”
    Negocios

    Sebastián Edwards: “La segunda vuelta del año 2029 va a ser entre Boric y Parisi. Y va a ganar Parisi”

    Tribunal aprueba segundo plan de reorganización de Nova Austral y evita la quiebra

    Confianzas: desde el directorio hasta el algoritmo

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025
    Tendencias

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Murales vandalizados: la AFA confirma múltiples torneos para 2026 en Argentina en medio de protestas contra Chiqui Tapia
    El Deportivo

    Murales vandalizados: la AFA confirma múltiples torneos para 2026 en Argentina en medio de protestas contra Chiqui Tapia

    Manuel Pellegrini pone condiciones para dirigir a la selección chilena

    La decisión que tomó Gustavo Álvarez sobre su continuidad tras los líos financieros del presidente de la U

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    De Nowhere Man a Hey Bulldog: las 5 joyas que trae The Beatles Anthology 4
    Cultura y entretención

    De Nowhere Man a Hey Bulldog: las 5 joyas que trae The Beatles Anthology 4

    Beatlemanía ofrecerá concierto a 45 años de la muerte de John Lennon

    Quimera: María Becerra presenta su álbum más ambicioso

    Zelenski sostuvo conversación con los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido para evaluar el plan de paz de Trump
    Mundo

    Zelenski sostuvo conversación con los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido para evaluar el plan de paz de Trump

    El gobierno francés publica una guía de supervivencia en caso de guerra o catástrofes naturales

    Petro insiste en su idea de un “gobierno de transición compartido” en Venezuela para salir de la crisis

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios