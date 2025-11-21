“Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”: Congreso Futuro presenta su edición 2026 y revela sus primeros expositores

Congreso Futuro anunció los primeros detalles de su versión 2026, que se realizará entre el 12 y el 17 de enero en el Centro Cultural CEINA. Este año, el evento de divulgación científica reunirá a más de 120 expositores nacionales e internacionales y buscará profundizar los debates sobre el futuro de la vida, la tecnología y la sociedad bajo el lema “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”.

Creado en 2011 por el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados, la Academia Chilena de Ciencias y las universidades del país, y articulado por la Fundación Encuentros del Futuro, Congreso Futuro se ha consolidado como una plataforma que integra ciencia, filosofía, tecnología, arte, política y ciudadanía en un formato gratuito y abierto al público.

Desde la organización destacaron el proceso de internacionalización que vive el proyecto, ya que este año se realizó en Madrid la primera edición de Congreso Futuro Iberoamericano, hito que se suma a las versiones desarrolladas previamente en Bolivia, Argentina y Marruecos.

“Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”

La edición 2026 que tendrá presencia en todas las regiones del país, contará con la participación de tres Premios Nobel: Ardem Patapoutian, galardonado en Fisiología o Medicina; Jack Szostak, Premio Nobel de Química; y Rattan Lal, Premio Nobel de la Paz como parte del IPCC.

Junto a ellos, participarán figuras destacadas en ámbitos como la inteligencia artificial, la neurociencia, la biología sintética, la filosofía contemporánea, el cambio climático, los derechos humanos y la educación del futuro.

Este año, el programa incorpora además dos nuevas instancias de alto nivel: una cumbre de filósofos que fue todo un éxito en su primera edición y una cumbre sobre el futuro del trabajo, ambas con invitados de reconocimiento mundial.

Invitados de Congreso al Futuro 2026

Como parte de su primer adelanto, la organización confirmó a Kerry Kennedy, activista por los derechos humanos; Julie Klinger, investigadora en geopolítica y transición energética; Ana Sugranyes, experta en urbanismo y derecho a la ciudad; Ramón López de Mántaras, pionero de la inteligencia artificial en Europa; Carlos Gaymer, especialista en conservación marina; Nicolás Rojas, especialista en patrimonio y cultura; Patricia Galilea, experta en movilidad sostenible; Juan Casassus, Premio Nacional de las Ciencias de la Educación; Carolina García Berguecio, abogada especializada en derechos y participación; Nikku Madhusudhan, astrofísico de la Universidad de Cambridge; Tim Ingold, uno de los antropólogos contemporáneos más influyentes; y Nanjala Nyabola, analista de justicia digital y desigualdad.

Según destacó el vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, el lema de esta edición busca abrir una conversación amplia sobre el futuro de lo humano y sobre los desafíos que se vienen.

“Este año quisimos poner la pregunta esencial en el centro: qué significa ser humanos en un momento en que la tecnología avanza a una velocidad que supera nuestra capacidad de comprenderla. Estamos viviendo transformaciones que pueden redefinir la vida, la inteligencia, la democracia y la propia condición humana”, expresó.

Congreso Futuro, apuntó, busca abrir esa reflexión y hacerla accesible para todas las personas.

La presidenta de la Comisión Desafíos del Futuro, la senadora Ximena Órdenes, destacó por su parte la importancia del despliegue territorial del encuentro, que nuevamente llegará a regiones gracias al trabajo conjunto con universidades y gobiernos locales.

“Pudimos llevar hace ya muchos años el Congreso Futuro a Aysén y este 2025 el Congreso Jóvenes Futuro. Para mí, uno de los aspectos más valiosos es que este proyecto nace desde una instancia política como es el Senado, y en particular desde la Comisión Desafíos del Futuro. Quiero reconocer el trabajo de quienes estuvieron antes, porque allí hubo verdadera visión. Muchas veces se piensa que la ciencia y la política avanzan por caminos separados, pero cuando una está en procesos de toma de decisiones, el conocimiento científico se vuelve fundamental”, reflexionó.

Siete grandes ejes

La programación del encuentro se organiza en siete grandes ejes temáticos: aceleración tecnológica, mente y neurociencia, humanidad y planeta vivo, democracia digital y derechos, filosofía y sentido, límites de la vida y biotecnología, y educación, cultura y comunidad.

Además de las charlas y paneles, el encuentro contará con una feria literaria, una feria de innovación, espacios de tecnologías para instituciones de educación superior, experiencias inmersivas y nuevas actividades paralelas que ampliarán la experiencia para el público.

Las entradas al evento son totalmente gratuitas y se pueden adquirir desde la próxima semana a través de congresofuturo.cl