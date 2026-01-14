SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Huyendo a Santiago: capturan a sujeto acusado de femicidio de educadora de párvulos ocurrido en Florida

    El hombre de 26 años, de acuerdo a la Fiscalía del Biobío, tendría vinculación directa con la muerte de la mujer de 40 años, quien se desempeñaba como trabajadora de un jardín infantil.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial. Sujeto fue detenido por su vinculación en el crimen de Magdalena Burgos, en la Región del Biobío.

    Esta tarde, un sujeto de 26 años fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en la Región de O’Higgins, por su presunta responsabilidad en el femicidio ocurrido en contra de una mujer de 40 años, en la comuna de Florida, en la Región del Biobío.

    De acuerdo a la Fiscalía Regional del Biobío, el sujeto fue capturado cuando intentaba huir hasta Santiago, tras el crimen que quedó al descubierto en los últimos días.

    Al hombre se le vincula a la muerte de Magdalena Burgos, quien fue hallada sin vida al interior de su vivienda en la comuna de Florida, luego de que sus colegas advirtieran la ausencia de la educadora de párvulos de su trabajo en el jardín infantil “Ternurita”.

    La fiscal de Concepción Carla Hernández señaló que “desde el día lunes hasta hoy, se realizaron distintas diligencias en la comuna de Florida, en la comuna de Quillón y reuniendo los distintos antecedentes asociados a las grabaciones de las cámaras de seguridad de Florida, a sujetos de interés que fueron determinados a partir del contenido de las grabaciones y de otras evidencias del sitio del suceso asociado a un antecedente que nos fue aportado desde la comuna de Quillón por carabineros de dicha comuna”.

    Hernández agregó que “se pudo materializar hace breves momentos la detención del autor, hasta el momento, del delito de feminicidio en perjuicio de la víctima, delito que se habría cometido según los antecedentes que tenemos a la vista en la madrugada del día domingo 11″.

    La persecutora agregó que se trabaja en determinar si en el crimen hubo participación de otro sujeto.

    “De los antecedentes que tenemos recabados hasta el momento no existe ninguna vinculación previa, (pero) sí existe un vínculo entre el detenido en este momento y un segundo sujeto que habita un inmueble que está en el mismo predio donde está ubicado el domicilio de la víctima”, señaló Hernández.

    Con todo, la fiscal agregó que “afortunadamente se ha podido determinar con certeza, desde el punto de vista de los antecedentes que hasta el momento tenemos, la participación del detenido por la PDI” en el homicidio de Magdalena Burgos.

    Mañana el sujeto pasaría a control de detención por el delito en contra de la mujer de 40 años.

