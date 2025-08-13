SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Imputado por secuestro extorsivo en Cerro Navia queda en prisión preventiva

El tribunal decretó un plazo de 150 días para la investigación del caso.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En prisión preventiva quedó uno de los imputados formalizado por el secuestro de un hombre en Cerro Navia. El delito ocurrió el viernes pasado, cuando el hombre de 33 años fue abordado por un grupo de individuos y posteriormente fue trasladado hasta una residencia en la comuna de Renca, donde estuvo retenido por más de 70 horas.

Este miércoles el Tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva para el imputado venezolano, además de 150 días de investigación.

El fiscal Milibor Bugueño, de la Fiscalía ECOH, explicó que “la víctima fue liberada este día lunes, resultando con lesiones de consideración, algunas fracturas de costillas y también una mutilación de una falange del dedo meñique de la mano izquierda".

Según señaló el persecutor, la mutilación forma parte de un método de extorsión para solicitar dinero.

De hecho, el dedo fue encontrado en la ahora denominada “casa de la tortura” en Renca, en el mismo lugar donde habría permanecido secuestrado el exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

Al respecto, Bugueño explicó que ayer “se hizo una entrada y registro por dos causas que estaban muy relacionadas, una del secuestro el día viernes, otra un secuestro ocurrido en la madrugada del lunes, en donde había similitudes".

En el lugar, “se encontró que había restos de sangre en algunos sectores y también se encontró esta falange del dedo que correspondía a esta víctima”.

Más sobre:SecuestroCerro NaviaPrisión preventivaMilibor Bugueño

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Uno quedó libre: dictan prisión preventiva e internación provisoria de detenidos por secuestro de empresario en Quilicura

Partido de extrema derecha AfD llega al tope de las encuestas en Alemania y opaca los 100 días de Merz

Calisto, Naranjo y Rossi: los nombres que tantea el Frevs para desafiar al oficialismo en la senatorial

El rol de Jeannette Vega en el borrador de salud de Jara que incluye remedios a precio justo y médicos en barrios

Tras caso Convenios: proyecto del gobierno busca crear registro público de fundaciones y fija nuevos controles

El oficio con que el Minvu pide a Interior acciones para concretar desalojo de toma en terreno de familia Correa

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

Día de la chorrillana: estas son las promociones desde $5 mil para disfrutar hoy

Día de la chorrillana: estas son las promociones desde $5 mil para disfrutar hoy

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones
Chile

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Uno quedó libre: dictan prisión preventiva e internación provisoria de detenidos por secuestro de empresario en Quilicura

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro
Negocios

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro

SEC arremete contra Mercado Libre por la venta de productos eléctricos sin certificación

Adelco a quiebra: Acreedores rechazan plan de reorganización

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia
Tendencias

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Colo Colo suma un nuevo lío: el duro castigo que recibe Daniel Morón por parte del Tribunal de Disciplina
El Deportivo

Colo Colo suma un nuevo lío: el duro castigo que recibe Daniel Morón por parte del Tribunal de Disciplina

Daniel Garnero reacciona a la cumbre entre Roberto Tobar, la ANFP y Colo Colo previo al clásico ante la UC

En vivo: PSG y Tottenham se están enfrentando por la Supercopa de Europa

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud
Cultura y entretención

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud

Radiohead sorprende y lanza nuevo disco en vivo

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva

Partido de extrema derecha AfD llega al tope de las encuestas en Alemania y opaca los 100 días de Merz
Mundo

Partido de extrema derecha AfD llega al tope de las encuestas en Alemania y opaca los 100 días de Merz

La remota y nevada base militar de Alaska donde Trump y Putin celebrarán su histórica cumbre sobre Ucrania

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi