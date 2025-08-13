Imputado por secuestro extorsivo en Cerro Navia queda en prisión preventiva

En prisión preventiva quedó uno de los imputados formalizado por el secuestro de un hombre en Cerro Navia. El delito ocurrió el viernes pasado, cuando el hombre de 33 años fue abordado por un grupo de individuos y posteriormente fue trasladado hasta una residencia en la comuna de Renca, donde estuvo retenido por más de 70 horas.

Este miércoles el Tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva para el imputado venezolano, además de 150 días de investigación.

El fiscal Milibor Bugueño, de la Fiscalía ECOH, explicó que “la víctima fue liberada este día lunes, resultando con lesiones de consideración, algunas fracturas de costillas y también una mutilación de una falange del dedo meñique de la mano izquierda" .

Según señaló el persecutor, la mutilación forma parte de un método de extorsión para solicitar dinero.

De hecho, el dedo fue encontrado en la ahora denominada “casa de la tortura” en Renca, en el mismo lugar donde habría permanecido secuestrado el exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya.

Al respecto, Bugueño explicó que ayer “se hizo una entrada y registro por dos causas que estaban muy relacionadas, una del secuestro el día viernes, otra un secuestro ocurrido en la madrugada del lunes, en donde había similitudes".

En el lugar, “se encontró que había restos de sangre en algunos sectores y también se encontró esta falange del dedo que correspondía a esta víctima”.