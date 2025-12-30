Incendio afecta a cité en el centro de Santiago: cinco compañías de Bomberos combaten el fuego

En una jornada marcada por las altas temperaturas, durante la noche de este lunes, Bomberos se desplegó para combatir un incendio al interior de un complejo de viviendas tipo cité, ubicado en el centro de Santiago, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo informado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, son cinco compañías de voluntarios las que concurrieron para controlar las llamas que afectan el recinto ubicado en San Francisco con Eleuterio Ramírez, en el centro de la capital.

La alarma de incendio detalló que se trata de una estructura que tendría multiuso, tanto residencial y comercial.

Los voluntarios de Bomberos trabajaron bajo el riesgo de propagación de las llamas a otros inmuebles colindantes, lo que fue controlado.

De momento no se reportan personas lesionadas, sin embargo, sí debieron evacuarse a los residentes del lugar para que los equipos de emergencia pudieran controlar el fuego.