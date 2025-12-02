Incendio en Limache: Senapred declara alerta roja en la comuna y solicita evacuación

Cerca de las 16.00 horas de este martes se registró un incendio forestal en Limache, Región de Valparaíso.

El siniestro ya está siendo combatido por capacidades terrestres y áreas de Conaf, reforzadas por los cuerpos de Bomberos de Limache y Villa Alemana.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en la comuna, y por lo mismo, se ha determinado iniciar el proceso de evacuación en los sectores denominados condominio Valle de Limache y fundo Limachito.

El director regional, Christian Cardemil, hizo el llamado a la población “que se ubica en dichos sectores a iniciar un proceso de evacuación de manera ordenada siguiendo las instrucciones de los respondedores en el lugar”.