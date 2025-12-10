VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Incendio forestal en Lo Barnechea moviliza a Bomberos y Conaf: hay cuatro focos de fuego activos

    Voluntarios de 13 compañías de la región acudieron ante la emergencia con apoyo de dos helicópteros y un avión liviano para combatir el fuego.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial de archivo.

    Un incendio forestal se registró este miércoles en Lo Barnechea, detrás del Parque de la Chilenidad, en el sector de Valle Escondido.

    El Cuerpo de Bomberos de Santiago despachó voluntarios y máquinas de 13 compañías para controlar el siniestro.

    Al menos una veintena de carros llegó al lugar, mientras la Corporación Nacional Forestal (Conaf) dispuso apoyo de dos helicópteros, un avión liviano y una brigada terrestre.

    Carabineros entregó apoyo para el trabajo de loes equipos de emergencia en la intersección de Camino Refugio del Arrayán con Paseo Pie Andino

    El municipio entregó recomendaciones a sus vecinos, llamando a evitar realizar actividad física.

    También, sugirió a la población de zonas aledañas cerrar puertas y ventanas para impedir que el humo ingrese y cubrir los espacios entre el suelo y las puertas con paños húmedos.

    “Los grupos de riesgo -como embarazadas, niños, adultos mayores y pacientes asmáticos o con EPOC- deben evitar salir de su casa o exponerse directamente al humo”, recalcaron, agregando que ante síntomas como dificultad para respirar, mareos o conjuntivitis, se debe llamar o consultar en un centro de salud.

