SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Incendios activos mantienen en alerta a la Región de Valparaíso: Limache y Concón siguen bajo alerta roja

    De acuerdo con el reporte, seis incendios son catalogados como de gran magnitud, superando las 200 hectáreas, mientras que otros 26 se encuentran controlados, uno bajo observación y 11 fueron extinguidos durante el día.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Balance nacional de incendios forestales: 3.696 siniestros activos y la región de Valparaíso concentra las principales alertas Alvaro Rojas Reyes

    Hasta cerca de las 17.00 horas de este 14 de febrero, 11 incendios forestales permanecían en combate a nivel nacional. En ese contexto, la Región de Valparaíso concentra las principales alertas activas durante la jornada.

    De acuerdo con el reporte, seis incendios son catalogados como de gran magnitud, superando las 200 hectáreas, mientras que otros 26 se encuentran controlados, uno bajo observación y 11 fueron extinguidos durante el día.

    Limache y Concón continúan bajo alerta roja

    Durante esta jornada se mantuvo la alerta roja para las comunas de Limache y Concón, debido a la evolución de los incendios forestales que afectan a ambos sectores.

    Según información técnica entregada por Corporación Nacional Forestal (Conaf), en Limache continúa en combate el incendio “Forestal ACE”, el cual presenta avance rápido y alcanzó durante el día una superficie superior a los 250 hectáreas afectadas.

    En tanto, en Concón se mantiene bajo observación el incendio “Forestal ACE 2”, con una afectación preliminar estimada en 0,01 hectáreas.

    Balance nacional de incendios forestales: 3.696 siniestros activos y la región de Valparaíso concentra las principales alertas. Imagen referencial.

    Refuerzo de recursos y monitoreo

    En coordinación con la Delegación Presidencial Regional, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) resolvió mantener la Alerta Roja, medida que permitió reforzar el despliegue de recursos durante la jornada.

    Actualmente, el combate considera 12 brigadas de CONAF, cinco helicópteros, cuatro aeronaves, un avión de coordinación, 110 bomberos y equipos municipales, además de personal técnico especializado.

    El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, informó que durante el día se realizó una nueva reunión de coordinación, destacando que el fuego no ha superado los perímetros establecidos, favorecido por el descenso de las temperaturas y la ausencia de viento.

    Balance nacional de incendios forestales: 3.696 siniestros activos y la región de Valparaíso concentra las principales alertas. Delegado presidencial Yanino Riquelme.

    “El riesgo para las viviendas no se ha incrementado; estamos hablando de sectores que están a kilómetros o kilómetro y medio”, señaló la autoridad, precisando además que se emitieron seis alertas SAE como medida preventiva para comunidades cercanas.

    Finalmente, Riquelme confirmó que el Ministerio Público instruyó a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) investigar el origen de los incendios, luego de que se identificaran puntos de inicio del fuego.

    Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada por canales oficiales y a respetar las indicaciones de los equipos de emergencia mientras continúan las labores durante las próximas horas.

    Cabe señalar que, hasta la fecha, en la temporada 2025-2026 se han registrado 3.696 incendios forestales, a nivel nacional.

    Más sobre:Incendios ForestalesSiniestrosBalanceSenapredConafValparaísoEmergencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ansog critica acusaciones de posible “corrupción y sabotaje” en Gendarmería y acusa “pérdida de legitimidad técnica” de Gajardo

    Wild Horse Nine, película filmada en Rapa Nui con elenco estelar, fija fecha de estreno

    Desde Palestina hasta el Caribe: las ayudas humanitarias de Chile bajo la administración Boric

    Nuevo Código Penal talibán reduce sanciones por violencia contra las mujeres

    Oposición carga contra Eidelstein (PC) tras nombramiento de exasesora: de acusaciones de “amarre” a posible citación al parlamento

    Carabineros detiene a tres adultos y un menor por robo de reloj de lujo avaluado en más de $2,2 millones

    Lo más leído

    1.
    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    2.
    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad

    Corte Suprema anula cancelación de licencia a condenado por manejar en estado de ebriedad

    3.
    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    4.
    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    5.
    Emiten alerta meteorológica por vientos en la Región de Valparaíso en medio de combate de incendios en Concón y Limache

    Emiten alerta meteorológica por vientos en la Región de Valparaíso en medio de combate de incendios en Concón y Limache

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Alerta roja en Melipilla por incendio forestal: piden evacuar distintos sectores habitados

    Alerta roja en Melipilla por incendio forestal: piden evacuar distintos sectores habitados

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Declaran alerta roja para Los Ángeles por el avance de un incendio forestal que presenta cercanía con sectores habitados

    Declaran alerta roja para Los Ángeles por el avance de un incendio forestal que presenta cercanía con sectores habitados

    Ansog critica acusaciones de posible “corrupción y sabotaje” en Gendarmería y acusa “pérdida de legitimidad técnica” de Gajardo
    Chile

    Ansog critica acusaciones de posible “corrupción y sabotaje” en Gendarmería y acusa “pérdida de legitimidad técnica” de Gajardo

    Desde Palestina hasta el Caribe: las ayudas humanitarias de Chile bajo la administración Boric

    Oposición carga contra Eidelstein (PC) tras nombramiento de exasesora: de acusaciones de “amarre” a posible citación al parlamento

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”
    Negocios

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    La trampa de lo urgente

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s
    Tendencias

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

    “Que estos tipos sigan celebrando...”: Felipe Gutiérrez dispara contra Coquimbo Unido tras perder el clásico
    El Deportivo

    “Que estos tipos sigan celebrando...”: Felipe Gutiérrez dispara contra Coquimbo Unido tras perder el clásico

    “Por acá pasó el mejor campeón de la historia”: el burlesco recado de Coquimbo tras ganar el clásico a La Serena

    A cuatro puntos del descenso: Sevilla de Suazo y un ausente Alexis Sánchez empata con Alavés y no puede salir del fondo

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac
    Tecnología

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Wild Horse Nine, película filmada en Rapa Nui con elenco estelar, fija fecha de estreno
    Cultura y entretención

    Wild Horse Nine, película filmada en Rapa Nui con elenco estelar, fija fecha de estreno

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín

    Reseña de libros: Gabriel Cid, Patti Smith y Daniel Saldaña París

    Nuevo Código Penal talibán reduce sanciones por violencia contra las mujeres
    Mundo

    Nuevo Código Penal talibán reduce sanciones por violencia contra las mujeres

    Evo Morales reaviva reclamo marítimo contra Chile y acusa al gobierno boliviano de renunciar a la demanda

    Trump proyecta invertir US$ 38 mil millones para ampliar red de centros de detención del ICE

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York