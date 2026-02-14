Incendios activos mantienen en alerta a la Región de Valparaíso: Limache y Concón siguen bajo alerta roja

Balance nacional de incendios forestales: 3.696 siniestros activos y la región de Valparaíso concentra las principales alertas

Hasta cerca de las 17.00 horas de este 14 de febrero, 11 incendios forestales permanecían en combate a nivel nacional. En ese contexto, la Región de Valparaíso concentra las principales alertas activas durante la jornada.

De acuerdo con el reporte, seis incendios son catalogados como de gran magnitud, superando las 200 hectáreas, mientras que otros 26 se encuentran controlados, uno bajo observación y 11 fueron extinguidos durante el día.

Limache y Concón continúan bajo alerta roja

Durante esta jornada se mantuvo la alerta roja para las comunas de Limache y Concón, debido a la evolución de los incendios forestales que afectan a ambos sectores.

Según información técnica entregada por Corporación Nacional Forestal (Conaf), en Limache continúa en combate el incendio “Forestal ACE”, el cual presenta avance rápido y alcanzó durante el día una superficie superior a los 250 hectáreas afectadas.

En tanto, en Concón se mantiene bajo observación el incendio “Forestal ACE 2”, con una afectación preliminar estimada en 0,01 hectáreas.

Balance nacional de incendios forestales: 3.696 siniestros activos y la región de Valparaíso concentra las principales alertas. Imagen referencial.

Refuerzo de recursos y monitoreo

En coordinación con la Delegación Presidencial Regional, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) resolvió mantener la Alerta Roja, medida que permitió reforzar el despliegue de recursos durante la jornada.

Actualmente, el combate considera 12 brigadas de CONAF, cinco helicópteros, cuatro aeronaves, un avión de coordinación, 110 bomberos y equipos municipales, además de personal técnico especializado.

El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, informó que durante el día se realizó una nueva reunión de coordinación, destacando que el fuego no ha superado los perímetros establecidos, favorecido por el descenso de las temperaturas y la ausencia de viento.

Balance nacional de incendios forestales: 3.696 siniestros activos y la región de Valparaíso concentra las principales alertas. Delegado presidencial Yanino Riquelme.

“El riesgo para las viviendas no se ha incrementado; estamos hablando de sectores que están a kilómetros o kilómetro y medio”, señaló la autoridad, precisando además que se emitieron seis alertas SAE como medida preventiva para comunidades cercanas.

Finalmente, Riquelme confirmó que el Ministerio Público instruyó a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) investigar el origen de los incendios, luego de que se identificaran puntos de inicio del fuego.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada por canales oficiales y a respetar las indicaciones de los equipos de emergencia mientras continúan las labores durante las próximas horas.

Cabe señalar que, hasta la fecha, en la temporada 2025-2026 se han registrado 3.696 incendios forestales, a nivel nacional.