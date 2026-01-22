SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Incendios en Ñuble y Biobío: Bomberos confirma que situación está “más calmada” aunque fuego “no está controlado al 100%”

    El presidente de la Junta Nacional de Bomberos aseguró que la emergencia en Lirquén ha sido de las peores que ha visto en sus 40 años de servicio.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Pedro Rodriguez / LA TERCERA

    Los catastróficos incendios que afectan las regiones de Ñuble y Biobío están siendo controlados hace días por funcionarios de Bomberos y Conaf. Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, aún hay focos que no han podido ser controlados.

    De acuerdo al último reporte de Senapred, 21 personas han fallecido producto de esta tragedia, y más de 44 mil hectáreas han sido arrasadas por el fuego.

    En diálogo con radio Pauta, el presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, actualizó el estado de la situación en la zona, donde los voluntarios continúan controlando el fuego.

    “Hoy día la situación es bastante más calmada que la madrugada del día sábado", señaló la autoridad.

    Field aseguró que en un momento llegaron cerca de 3.300 bomberos a la zona para controlar los incendios. “Llegamos a movilizar a bomberos desde la Región de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y los bomberos de Ñuble y Biobío”, detalló.

    Esas delegaciones se han ido retirando paulatinamente, puesto que -según indicó- “el incendio ha ido bajando”. Eso sí, recalcó que “no está controlado al 100% porque esto depende exclusivamente de las condiciones meteorológicas”.

    “Yo estuve en la zona el lunes y martes, donde ya en ambas regiones había vaguada costera, que permitía que hubiera temperaturas bajas y no había viento”, sostuvo.

    Si bien, el líder de Bomberos destacó la ventana de buen clima, llamó a no bajar la guardia, puesto que aún hay focos activos, aunque resaltó que, si se compara el escenario respecto al sábado “sin duda ha cambiado y ha bajado” el fuego.

    A modo de análisis, Field comentó que en sus 40 años de experiencia no había visto una tragedia como la de Lirquén.

    “Estuve en Lirquén, en la zona cero, y en base a los 40 años que tengo de bombero y en muchas emergencias que he estado, sobre todo en la región del Maule cuando comenzó el incendio en O’Higgins en el año 2017, (lo de Lirquén) fue similar y peor“, sostuvo.

