Incendios suman 19 fallecidos, 1.533 damnificados, 352 viviendas destruidas y 630 albergados

Cerca de las 20 horas el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) iba a realizar el último balance de los incendios que afectaron la zona centro sur en un nuevo Comité Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid).

Al cierre de esta edición, el gobierno informaba de un total de 19 fallecidos y 75 lesionados. Además 1.533 personas damnificadas y 325 viviendas destruidas. Los albergados se contabilizaron en 630.

Además la Corporación Nacional Forestal (Conaf) daba cuenta de un total de 26.556 hectáreas quemadas en el Bíobio con 9 incendios en combate de un total de 28 (otros 6 bajo observación y 13 declarados controlados), una suma de 7.486 en el Ñuble 7 declarados aún “en combate”, 6 controlados y 3 extintos (16 en total).

En La Araucanía también había un foco con 2.384 hectáreas quemadas y 13 incendios en combate, 4 en observación, 9 controlados y 4 extintos. De hecho al cierre de esta edición se declaró alerta roja en toda La Araucanía . Ahí hubo incendios en Angol, Nueva Imperial, Lumaco, Temuco, Purén, Carahue, Padre Las Casas, Freire, Ercilla y Collipulli entre otras.

En total a nivel nacional considerando todas las regiones se registraban 38.110 hectáreas quemadas y 32 incendios en combate.

De los nueve incendios en combate en Bíobio estos se ubicaban en las localidades de Cabrero, Concepción, Florida, Laja, Los Ángeles y Nacimiento, entre otras, mientras que en Ñuble era en Coelemu, Pinto, Quillón, Ránquil y San Nicolás.

Entre los incendios más grandes estaba el llamado “Trinitarias” en Concepción que destruyó 14.187 hectáreas, “Rancho Chico” en la misma ciudad con 6.154 hectáreas, “Perales Bíobio” en la comuna Ránquil de Ñuble con 4.350 hectáreas y “Rucahue Sur” en Laja (Bíobio) con 3.000 hectáreas.

CARLOS ACUÑA/ATON CHILE

En otras cifras, Senapred informaba de 1.930 clientes afectados según la Superintendencia de Servicios Sanitarios, 29.965 usuarios sin suministro de electricidad .

Respecto del despliegue y ayuda, se contabilizaron 60 aeronaves desplegadas a nivel nacional (20 en Bíobio y 14 en Ñuble), además de un total de 19 albergues disponibles. En total, al cierre de esta edición, había 872 efectivos de Carabineros desplegados para colaborar y 3.320 bomberos con 361 carros repartidos en Ñuble y Bíobio.

Jornada de gestiones

La jornada de este lunes estuvo marcada por gestiones, luego de que este domingo se declarara el estado de excepción constitucional de catástrofe en las zonas afectadas, incluyendo algunas medidas particulares como toque de queda en varias comunas, como Laja, Penco y Nacimiento.

Partió temprano con una reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, junto con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y quien será su sucesor, Claudio Alvarado.

A lo largo del día se ordenó desde Senapred evacuar sectores de Penco, Concepción y Hualqui por el incendio. Varias de las alertas se dieron a través del sistema de alertas del Sistema de Aleta de Emergencia (SAE). De hecho, se totalizaron 41 de estas alertas en Ñuble y Bíobio.

Además, durante la jornada la fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mansilla, afirmó en entrevista con La Tercera que “eventualmente el origen de los incendios de Pinto, Quillón y San Nicolás sería negligencia eléctrica”.

Particularmente resultó grave la situación de Penco, comuna donde se concentraron la mayoría de los casos de fallecidos. Según explicaban desde la municipalidad, en esa comuna cerca de 400 personas partieron a albergues. Ahí fue complicada la situación del sector portuario de Lirquén, donde según autoridades locales resultó afectada un 80% del lugar . Se dieron diversos testimonios de fallecidos, entre ellos un futbolista de 20 años junto a su madre, además de una niña y un funcionario del Cesfam, entre otros. Hubo otros casos complejos de heridos, como una carabinera que resultó con el 25% del cuerpo quemado tras auxiliar a víctimas.

También hubo casos de denuncias de estafas a damnificados, que se encontraban siendo investigadas por el Ministerio Público .

El Presidente Boric arribó hasta Ñuble desde donde abordó la crisis tras sostener una reunión con alcaldes de la región. Antes el Presidente junto al Mandatario electo, José Antonio Kast entregaron una declaración en La Moneda.