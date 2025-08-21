Incidentes en el Instituto Nacional: overoles blancos lanzaron cerca de 30 bombas molotov

Nuevos incidentes en establecimientos educacionales se registraron durante la mañana de este jueves, y es que más de 40 sujetos encapuchados, algunos de ellos con overoles blancos, lanzaron una gran cantidad de bombas molotov y fuegos artificiales en las afueras del Instituto Nacional.

Según fue dado a conocer, fueron alrededor de 30 bombas molotov que lanzaron los individuos contra personal del Control de Orden Público (COP) de Carabineros.

Personal policial dispersó a los individuos, los cuales se replegaron al establecimiento, desde donde continuaron lanzando artefactos incendiarios y elementos contundentes a las policías.

A raíz de los disturbios es que la dirección del establecimiento dispusieron la suspensión de la jornada escolar.

De acuerdo a la información policial no se registraron personas detenidas, lesionadas, ni daños materiales.

Cabe recordar que durante la jornada del miércoles, personal de Carabineros acudió hasta las inmediaciones del Internado Nacional Barros Arana (INBA) y del Liceo Manuel Barros Borgoño, debido a disturbios en la zona.