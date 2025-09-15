Indagan muerte de hombre tras ser golpeado por guardias en mall Plaza Vespucio: su madre dice que padecía de esquizofrenia

Este lunes, un hombre mayor de edad murió luego de haber sido golpeado por guardias de seguridad del Mall Plaza Vespucio, ubicado en La Florida, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a los antecedentes proporcionados en primera instancia por Carabineros, el hecho ocurrió en el sector de los estacionamientos del centro comercial a eso de las 17 horas.

El comandante Ignacio Toledo, prefecto de la Prefectura Cordillera, señaló que el hecho ocurrió “debido a que una persona, por causas que se están investigando, habría sido agredida por personal de seguridad del mall”.

“Al parecer esta persona se habría descompensado de acuerdo a la versión de su madre”, agregó Toledo. La mujer señaló que su hijo padecía de esquizofrenia, lo que lo llevó a agredir a tres personas que transitaban por el lugar.

“En esa circunstancia, personal de seguridad del centro comercial, habrían intentado reducirlo a objeto de contener la situación que estaba ocurriendo y se están investigando cuáles habrían sido las causas que derivaron en el fallecimiento de esta persona adulta”, señaló el comandante Toledo.

Debido al hecho, trabajadores de seguridad resultaron lesionados, los que fueron trasladados hasta un centro asistencial para constatar lesiones, no quedando detenidos de inmediato.

El Ministerio Público determinó que el hecho quedara a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), los que tras las primeras diligencias investigativas, determinarán la calidad procesal de los guardias.

Mall Plaza descarta “uso excesivo de la fuerza”

Desde el conglomerado de centros comerciales Mall Plaza, a través de una declaración pública, descartaron un “uso excesivo de la fuerza” por parte de su personal de seguridad.

“Nuestro personal de seguridad cuenta con estrictos protocolos y actúa de forma preventiva mientras se coordina la intervención de las entidades facultadas para llevar adelante procedimientos de seguridad”, señalaron frente a la versión de que la víctima se encontraba reducida y esposada.

Asimismo, agregaron que “se prestó apoyo ante una situación de violencia registrada y que afectó a visitantes del centro comercial, pero de ninguna manera hubo uso excesivo de fuerza. Descartamos que el personal de seguridad de Mallplaza haya actuado fuera de los protocolos autorizados".

En su comunicación, el grupo comercial también precisa que están colaborando con la investigación que recayó en la PDI, prestando acceso al sistema centralizado de monitoreo y un equipo también brinda contención a los familiares de la persona fallecida y a testigos del hecho.