Ley seca: la medida extrema del alcalde Iglesias ante los eventos masivos en el hipódromo de Independencia

La Municipalidad de Independencia y el Hipódromo Chile -o su arena- están en un conflicto declarado a causa de los eventos masivos y las molestias que han denunciado los vecinos del sector, con un tira y afloja que escaló un peldaño más tras la fiesta realizada el 2 de mayo en un espacio donde se realizan actividades de todo tipo, desde conciertos hasta matrimonios.

Pero el alcalde Agustín Iglesias (ind.), lejos de dar su brazo a torcer, anunció este lunes en el Concejo Municipal que tras la Fiesta del Memo, que congregó a cerca de 18.000 personas, no otorgará nuevas patentes de alcohol para los eventos que se realizan en el Arena Hipódromo, recinto donde se han concentrado las quejas vecinales por ruidos molestos y desórdenes nocturnos.

“Tuve una reunión con Durán (delegado) y con la productora para resolver el tema que suscitan estos eventos masivos. No fue una buena experiencia una vez más. Por lo tanto, como alcalde he comunicado que mientras no se resuelva el asunto de los ruidos molestos, no habrá patentes”, sostuvo durante la sesión del Concejo Municipal.

Aunque el hipódromo cuenta con alrededor de diez patentes de alcohol vigentes -vinculadas a otros locales que se ubican en una parte de los 11 mil metros cuadrados-, ninguna de ellas aplica para fiestas electrónicas o eventos masivos. Para eso se requieren patentes especiales cuya entrega depende exclusivamente del alcalde. Y en este caso Iglesias ya zanjó que no se concederán más hasta nuevo aviso.

En paralelo, el municipio ofició a la Superintendencia del Medio Ambiente, notificó a la Delegación Presidencial Regional (DPR, cuyo delegado es el exalcalde de Independencia Gonzalo Durán) y entregó al Juzgado de Policía Local un total de 41 mediciones de decibeles realizadas durante la noche del evento como medios probatorios.

Al frente, desde la administración del Arena Hipódromo declinaron referirse al contenido de las conversaciones con el municipio, pero afirmaron a este medio que “están tramitando el caso”.

El tema es que el veto del jefe comunal no surgió de forma aislada. Fue el desenlace de una serie de episodios que, según la versión del municipio, dejaron en evidencia la falta de coordinación y el incumplimiento de condiciones mínimas por parte de las productoras y la DPR.

El punto de quiebre fue la mentada Fiesta del Memo. El viernes 25 de abril la DPR otorgó la conformidad para realizar el evento. Al día siguiente, Iglesias envió un informe solicitando dejar sin efecto la autorización. La respuesta llegó el lunes 28: la DPR argumentó no tener facultades para revocar el permiso ya entregado.

El martes 29 el alcalde se reunió con la productora para exigir una serie de condiciones -entre ellas, respetar los horarios y los límites de decibeles- como requisito para otorgar la patente de alcohol. Y así fue que llegó el viernes 2 de mayo, día del evento, cuando el municipio acusó que esas condiciones no se cumplieron, se sobrepasaron los niveles de ruido permitidos y se extendió el horario estipulado. Fue ahí cuando el alcalde decidió cerrar la puerta a futuras solicitudes.

Durán, al día siguiente, aseguró que “no solo se va a acusar multas, también se va a desarrollar un sumario sanitario contra la productora y, por supuesto, vamos a ejecutar todas las medidas preventivas para evitar que esto vuelva a ocurrir”.

Un conflicto añejo

La tensión entre Independencia y Arena Hipódromo no es nueva. En abril, Iglesias había cuestionado con dureza la realización del Respira Festival, efectuado durante Semana Santa. Acusó que la autorización por parte de la DPR fue emitida “44 minutos después de iniciado el evento” y calificó como “inaceptable” la falta de coordinación institucional.

La música electrónica y las luces potentes del espectáculo terminaron iluminando edificios completos, generando fiscalizaciones municipales por contaminación acústica, venta de alcohol sin permiso y molestias reiteradas.

Tras esto, el alcalde volvió a emplazar públicamente al delegado y anunció fiscalizaciones intensivas. En respuesta, Durán instruyó un sumario sanitario contra la productora y aplicó multas por superar los niveles acústicos establecidos. Además, planteó que el municipio tenía margen para actuar y que, de ser necesario, se negara la entrega de nuevas patentes de alcohol. Esa sugerencia es la que hoy se concretó.

El presidente de la Comisión de Comercio y Desarrollo Productivo, Rodrigo Barco, quien está a cargo de la revisión de patentes de alcoholes en la comuna, explica que la última acción realizada por el alcalde es atribución única y exclusiva del edil. “Cuando hay patentes de alcoholes involucradas en una actividad, tiene que existir la máxima responsabilidad. Si se realiza un evento masivo tiene que cumplir todas las condiciones de seguridad, sanitarias y de calidad del evento para el asistente, pero también lo tiene que hacer para el entorno”, zanja.