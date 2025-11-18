Informe de Contraloría sobre obras públicas: los servicios con mayor monto de inversión sin finalizar

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 812 obras públicas cuentan con término de contrato anticipado en su Consolidado de Información Circularizada, de ellos 517 obras están sin finalizar y sin recontratación.

El organismo fiscalizador detalló que el equivalente de inversión de esto son $711.953 millones, estos analizados entre el 1 de enero de 2015 y 3 de julio de 2025. Fue el año 2017, con 79 procesos, donde más se vieron estas situaciones. Le sigue 2021 (78), 2022 (62), 2015 (54), 2016 (50), 2023 (45), 2018 (42), 2024 (34), 2019 (32) y 2025 (1).

En grupo de obras públicas que no tuvieron recontratación la Contraloría señaló que “corresponde al conjunto de obras cuyo término anticipado fue reportado directamente en Sisgeob y para las cuales no se identificaron procesos de recontratación posteriores”.

En esa línea, se especificó que los servicios con mayor monto de inversión sin finalizar son:

Servicio de Salud Metropolitano Sur: 3 obras, $279.547.105.000

Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji): 67 obras, $49.117.609.637

Serviu del Biobío: 18 obras, $40.441.011.945

Servicio de Salud de Osorno: 8 obras, $25.784.890.472

Serviu Metropolitano: 9 obras, $25.708.689.000

Servicio de Salud Araucanía Norte: 5 obras, $22.891.792.000

Dirección de Arquitectura de Atacama: 2 obras, $18.702.000.000

Municipalidad de Valdivia: 11 obras, $16.682.846.893

Dirección Regional de Arquitectura de Coquimbo: 1 obra, $11.469.141.048

Región de Arica y Parinacota: 3 obras, $10.656.300.000

Municipalidad de Maipú: 13 obras, $9.584.956.776

Servicio de Salud Región de O’Higgins: 3 obras, $9.048.798.000

Región de Los Ríos: 3 obras, $8.954.110.000

Servicio de Salud de Atacama: 2 obras, $8.747.614.375

Además, desde el órgano fiscalizador detallaron que los tipos de obras que quedaron sin contratación fueron:

Áreas verdes y equipamiento urbano con 156

Educación y cultura con 113

Transporte y vialidad con 72

Salud y sanidad con 69

Deportivas con 32

Hidráulicas con 31

Edificios cívicos con 22

Habitacional con 20

Portuarias y aeroportuarias con 2

Junji es el mayor servicio con recontratación

Por otro lado, las obras con término anticipado con recontratación también fueron detectadas por el sistema de Sisgeob y Mercado Público, verificando el reinicio de las faenas.

El organismo fiscalizador detalló que el equivalente de inversión de esto son $312.642 millones, estos analizados entre el 1 de enero de 2015 y 3 de julio de 2025. Fue el año 2017, con 66 procesos, donde más se vieron estas situaciones. Le sigue el 2016 (46), 2015 (45), 2020 (34), 2021 (33), 2019 (22), 2022 (18), 2018 (16), 2023 (11), 2024 (4) y 2025 (0).

Los servicios que presentan un alto monto de inversión con recontratación son:

Junji: 70 obras, $59.406.189.166

Dirección de Arquitectura de la Región Metropolitana: 5 obras, $44.630.670.000

Dirección de Arquitectura de O’Higgins: 3 obras, $24.262.828.000

Servicio de Salud del Reloncaví: 2 obras, $14.345.610.000

Dirección de Arquitectura Maule: 3 obras, $10.932.140.000

Municipalidad de Santo Domingo: 2 obras, $10.317.020.000

Servicio de Salud de Valparaíso y San Antonio: 3 obras, $8.617.813.000

Servicio de Salud Ñuble: 2 obras, $8.124.600.000

Dirección de Arquitectura de La Araucanía: 2 obras, $7.445.900.00

Instituto Nacional de Deportes de Chile: 2 obras, $5.434.261.155

Municipalidad de Antofagasta: 7 obras, $5.388.239.608

Municipalidad de Las Condes: 3 obras, $5.067.984.869

Servicio de Salud Metropolitano Occidente: 1 obra, $4.963.140.000

Municipalidad de Peñalolén: 3 obras, $4.933.617.147

Serviu Antofagasta: 2 obras, $4.862.613.000

En las obras con recontratación, la Contraloría, especificó que existen 13 servicios que han requerido un tiempo “igual o superior al promedio nacional para recontratar sus obras”. Entre ellos están: Dirección de Arquitectura de la Región de Antofagasta (con 32 meses), Universidad Tecnológica Metropolitana (30 meses), Dirección de Obras Portuarias de Concepción (30 meses), Junji (26 meses) y la Municipalidad de Maipú (26 meses).