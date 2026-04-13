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    Inicia preparación de juicio oral por megaincendio de Valparaíso: tribunal mantuvo la prisión preventiva de cuatro imputados

    La acusación le imputa a nueve sujetos los delitos de asociación ilícita, incendio con resultado de muerte y daño ambiental. La emergencia ocurrida en febrero de 2024 dejó a 139 fallecidos y más de 4000 viviendas afectadas.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Inicia preparación de juicio oral por megaincendio de Valparaíso: tribunal mantuvo la prisión preventiva de cuatro imputados RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Esta lunes se dio inicio en el Juzgado de Garantía de Valparaíso a la audiencia de preparación del juicio oral por la causa que se origina en el megaincendio en Valparaíso de 2024, que dejó a 139 personas fallecidas y más de 4.000 viviendas afectadas.

    Durante esta primera jornada se revisó la prisión preventiva de cuatro imputados, la que terminó por ser mantenida por el tribunal, según detallo el fiscal Osvaldo Ossandón.

    “Cuando se fija la prisión preventiva, es por un tema de seguridad en base a los fundamentos que se hicieron. Después, la ley establece que cada cierto plazo tiene que revisarse necesariamente si esos fundamentos se mantienen. La situación fue que hoy día no había ningún cambio en esos fundamentos y se mantenían”, detalló Ossandón.

    Por otro lado, también se revisó una solicitud de abandono de ciertos querellantes por parte de las defensas, ya que no habrían llegado a la audiencia de preparación del juicio oral. Esta petición continuará revisándose durante la jornada del martes.

    En cuanto a la posible extensión de esta etapa procesal, Ossandón considera que podría terminarse la próxima semana. “Pero no depende de mí, depende de las resoluciones que vaya tomando el tribunal de acuerdo a las peticiones de las partes”, explicó.

    Tras finalizar la preparación del juicio oral, su inicio podría realizarse entre 60 y 90 días después.

    Sobre la causa sobre los nueve imputados, señaló que desde octubre del año pasado estaban con todos los medios de prueba necesarios para la acusación.

    “Vamos a hacer el juicio oral y estamos desde octubre del año pasado en condiciones de hacerlo. Comprenderán que todas las acusaciones que han sido, han sido situaciones procesales, en la cual nosotros, lamentablemente, hemos tenido que estar siempre listos y dispuestos para poder asumir la audiencia”, detalló.

    Los nueve acusados corresponden a los exbomberos Maximiliano Véliz, Claudio Gamboa, Elías Salazar, Francisco Mondaca y Matías Cordero; los exbrigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) José Jerez, Ángel Barahona y Franco Pinto; y al exfuncionario del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y exbombero José Atenas.

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