“Ahora estamos pagando sus consecuencias”: Insulza afirma que cuestionamientos a Carabineros en el estallido “fueron errores graves”

El senador PS José Miguel Insulza admitió que los cuestionamientos que surgieron desde algunos sectores de izquierda al actuar de Carabineros en medio del estallido social “fueron errores graves y ahora estamos pagando sus consecuencias”.

En conversación con radio Pauta, el parlamentario socialista abordó diversos temas de seguridad, como la migración irregular, los proyectos que hoy se tramitan en el Congreso y las críticas hacia la policía uniformada levantadas en el pasado.

En este último punto, Insulza dijo: “Nunca fui partidario de esas condenas. Creo ser una persona de izquierda que tiene la curiosidad de ser más interesado en la seguridad pública y respaldar a Carabineros desde siempre. (...) Que respondan a eso los que propusieron refundar, cambiarles uniformes y hacer una serie de cosas porque nunca estuve de acuerdo con eso”.

Por otro lado, respecto a las leyes que se discuten en el Parlamento, dijo que en este momento hay un proyecto donde se propone que quien comete el homicidio de un policía no pueda salir de la cárcel. En la actualidad, explicó, la condena es de presidio perpetuo calificado, vale decir dicho condenado no puede acceder a beneficios después de cumplir 40 años de cárcel.

“Las penas no son tan bajas, son muy altas”, dijo Insulza, y agregó: “El problema es de confianza y respaldo”.

Así las cosas, en materia legislativa, señaló: “Soy partidario de darle primera prioridad a seguridad pública y con iniciativas claras. Y con iniciativas un poquito más puntudas también, por ejemplo una ley que asegure que los reincidentes no salgan en libertad, eso no lo tenemos todavía. Son leyes más duras, pero no se está proponiendo todavía”.

“En las condiciones actuales hemos hecho todo lo posible y hemos despachado una cantidad de leyes”, aseguró. Sin embargó, reconoció: ”Dicho eso, yo soy autocrítico y en el Congreso podríamos trabajar mucho más, estoy de acuerdo en eso”.

Ayer, el nuevo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), propuso un fast track legislativo para despachar en los próximos 90 días todos los proyectos de ley “que nos permitan enfrentar con decisión la delincuencia, el narcotráfico, a la violencia, el miedo, la inmigración ilegal y clandestina”. La idea fue valorada hoy por la ministra Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte.