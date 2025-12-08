Investigan ataque armado que dejó a un hombre gravemente herido en Valdivia: recibió dos disparos

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Los Ríos inició una investigación por un homicidio frustrado ocurrido la tarde del domingo en la población Pablo Neruda, en Valdivia.

El hecho se registró en la calle Nelson Ríos, a metros de la esquina con Honorino Landa, cuando, según los primeros antecedentes, la víctima —un hombre de 42 años— recibió dos disparos, uno en una pierna y otro en el abdomen.

Tras esto, fue trasladado de urgencia al Hospital Base de Valdivia, donde permanece internado en coma inducido debido a la gravedad de sus lesiones.

La Fiscalía instruyó diligencias a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y pericias al Laboratorio de Criminalística (Labocar), con el fin de determinar las circunstancias del ataque e identificar al o los responsables.

En tanto, el ECOH, junto a unidades especializadas de Carabineros, continúa con el levantamiento de evidencia y recopilación de testimonios para reconstruir la dinámica del hecho.