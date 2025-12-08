SHOA descarta tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

La mañana de este lunes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami en las costas chilenas tras registrarse un terremoto en Japón.

De acuerdo a lo reportado por el organismo, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7.6 y su epicentro fue a 32 km al noreste de Morioka, Japón.

Dicho sismo fue percibido a las 11.15 horas y, posterior a eso, el SHOA inició una evaluación de los posibles efectos en costas chilenas.

Por lo anterior, desde el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) detallaron que el SHOA, tras finalizarse el proceso de modelación y análisis, resolvió que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile .