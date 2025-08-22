Investigan hallazgo de cráneos en sede de Masones en San Miguel

Un peculiar hallazgo se realizó en la Logia Masónica de San Miguel tras un operativo policial por robo. En concreto, Carabineros estaba realizando diligencias por el robo de un computador cuando encontraron al interior del recinto tres cráneos que -aparentemente- serían humanos.

Desde la Gran Logia de Chile emitieron un comunicado, a través del cual declararon su "absoluta disposición a colaborar con las autoridades competentes en todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos".

De hecho, precisaron que designaron al doctor Rodrigo Salinas para evacuar “un informe oficial de la Institución, estableciendo data de los cráneos aludidos y origen".

Si se confirma que los cráneos son humanos, la agrupación concuerda en que los hechos deben ser investigados, puesto que -precisan- “la Gran Logia de Chile rechaza categóricamente cualquier insinuación de prácticas ilícitas, contrarias a la dignidad humana o a la ley”.

En esa línea, señalaron que “en la tradición masónica universal se utilizan diversos elementos simbólicos y alegóricos destinados a la reflexión filosófica y moral de sus miembros. Entre ellos, de manera histórica y documentada, se han empleado cráneos —habitualmente réplicas o restos donados de manera legal en otras épocas— como recordatorio de la fragilidad de la vida y la necesidad de actuar con rectitud".

No obstante, destacaron que “la Masonería chilena es una institución centenaria, comprometida con los valores de la libertad, la fraternidad y la educación”.

En cuanto al lugar donde fueron encontrados los restos, señalaron que se trata del Centro para el Desarrollo Cultural de San Miguel, “un inmueble de la Logia Masónica de San Miguel y un lugar donde se desarrollan obras sociales para personas de escasos recursos, ayuda a adultos mayores entre otras múltiples actividades”.