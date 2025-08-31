Investigan homicidio cerca de local clandestino en Independencia: víctima habría recibido dos impactos de bala

Investigan homicidio de hombre cerca de local clandestino en Independencia: habría recibido al menos dos impactos de bala

El homicidio de un ciudadano extranjero se registró este domingo en la comuna de Independencia.

El hecho se habría desarrollado en las inmediaciones de un local clandestino en la esquina de las calles Maruri con Pinto.

Para investigar el crimen, el Ministerio Público habría dispuesto la investigación por parte del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía. También asistió al lugar miembros de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según la información preliminar compartida por Fiscalía, la víctima fatal habría recibido al menos dos impactos de bala. Habría sido trasladada al Hospital San José, donde habría ingresado sin signos vitales.

El fiscal ECOH Jonathan Muhlenbrock detalló sobre el fallecido que se trataría de un ciudadano peruano de 25 años de edad.

“A partir de las primeras indagaciones, lo que se ha podido establecer es que se encontraba en un lugar de estos denominados clandestinos en la comuna de Independencia y que al parecer, producto de una discusión con, y está en investigación, algún dependiente de este lugar o alguien que estaba participando en este lugar, le dispararon en al menos dos oportunidades”, detalló Muhlenbrock.