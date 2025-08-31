Un adulto y cuatro menores de edad son detenidos por robo con violencia en vivienda de Buin

En la noche del sábado, Carabineros detuvo a cinco personas que estarían vinculadas a un robo cometido con violencia en un domicilio de Buin, Región Metropolitana.

De acuerdo con lo informado por la institución policial, vecinos del sector Linderos alertaron sobre un robo que se estaba perpetrando en una vivienda ubicada en calle Pastor José Molina con Martillero Gonzalo Rosende. Desde allí, los asaltantes sustrajeron especies domésticas y un vehículo.

Los cinco sujetos -un adulto y cuatro menores de edad- fueron interceptados instantes después por los uniformados. “No obstante, uno de ellos intentó atropellar a Carabineros con un vehículo que había sido sustraído de uno de estos domicilios y Carabineros hizo uso de su arma de fuego lesionando a este sujeto”, aseveró el capitán Francisco Ibarra, oficial de ronda Maipo.

El individuo fue trasladado al Hospital San Luis de Buin, sin riesgo vital, por un disparo en su hombro derecho. Los otros cuatro sujetos que habrían participado en el delito fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía.

Los objetos robados y el vehículo, en tanto, fueron recuperados. El propietario del automóvil, sin embargo, tuvo que ser auxiliado ya que fue herido por uno de los asaltantes con un destornillador.