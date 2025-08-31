SUSCRÍBETE
Nacional

Inicia celebración de la Semana de la Chilenidad 2025 en el Parque Padre Hurtado con tradicionales tijerales

Desde la organización del evento, que se desarrollará entre el 17 y el 21 de septiembre, esperan la presencia de más de 70 mil personas.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Inicia celebración de la Semana de la Chilenidad 2025 en el Parque Padre Hurtado con tradicionales tijerales Federación Criadores de Caballos Raza Chilena

Durante la jornada del sábado, y ya faltando poco más de dos semanas para la celebración de Fiestas Patrias, los municipios de Las Condes, Vitacura y La Reina dieron inicio a la celebración con los tradicionales tijerales de la Semana de la Chilenidad, que tendrá su vigésimo octava versión en el Parque Padre Hurtado, de La Reina.

Según detallaron desde los organizadores de la instancia, las instalaciones se encuentran en este momento con un 80% de avance y se espera para este año la visita de más de 70 mil personas al Parque Padre Hurtado.

La celebración de los tijerales, además de contar con representantes de los mencionados municipios, también tuvo la participación de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, cuyo representante, José Miguel Muñoz, es gerente general de la Semana de la Chilenidad.

Federación Criadores de Caballos Raza Chilena

La instancia fue destacada por los jefes comunales. Para la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, los tijerales son un reconocimiento a los trabajadores que hacen realidad esta fiesta. “Su trabajo es el que permite que la música, la cueca, la artesanía, la gastronomía y las tradiciones brillen ante los ojos de grandes y chicos”, resaltó.

La jefa comunal de Vitacura, Camila Merino, por su parte señaló que desde su municipio se encontraban orgullosos de participar de la celebración.

Es una fiesta familiar que rescata nuestras tradiciones, que une a las comunas y que acerca el campo a la ciudad con un ambiente seguro y lleno de cultura, música y gastronomía típica. Los invitamos a disfrutar en familia de esta experiencia única, que nos conecta con nuestras raíces”, llamó Merino.

Finalmente, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, hizo un llamado al autocuidado durante la celebración. “El llamado es al autocuidado y disfrutar de una junta familiar. Tendremos una comisaría con más de 60 efectivos policiales y más de 200 funcionarios grabando en el parque para dar tranquilidad a los asistentes”, detalló.

Es posible revisar más detalles de la programación para las jornadas y precios en el sitio web semanadelachilenidad.cl.

