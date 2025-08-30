SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Piden ampliar horario de fondas en la Macrozona Sur para favorecer a emprendedores

Producto del estado de excepción vigente en la zona, las actividades en bienes nacionales de uso público deben cesar a la medianoche durante las Fiestas Patrias. Ante esto, la diputada Karen Medina (Ind.-DC) denuncia “desigualdad” frente a los eventos privados.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Imagen referencial.

El estado de excepción vigente tanto en la Araucanía como en las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío, impide que el horario de funcionamiento de las fondas y ramadas en la Macrozona Sur se extienda más allá de la medianoche, al contrario de lo que sucede en eventos privados, donde las celebraciones por Fiestas Patrias se pueden extender hasta la madrugada.

Ante esta situación, la diputada Karen Medina (Ind.-DC) presentó una solicitud al Jefe de la Defensa Nacional de Biobío y Arauco, contraalmirante Arturo Oxley, para extender hasta las 2:00 de la madrugada el funcionamiento de estos locales en las zonas afectadas de la Región del Biobío, al relevar que la medida es clave para apoyar a emprendedores locales y permitir que las familias disfruten plenamente de las celebraciones.

Cabe recordar que el bando Nº 57, dictado por el contraalmirante Oxley en el marco del estado de excepción constitucional vigente en dos provincias de la región, establece que las actividades en bienes nacionales de uso público deben cesar a la medianoche entre el 17 y 21 de septiembre.

Al respecto, la parlamentaria argumentó que esta restricción “genera una desigualdad normativa”, ya que mientras las actividades en plazas, parques y recintos municipales deben cerrar a las 0:00 horas, los recintos privados no cuentan con limitaciones. Medina aseguró que esto no solo perjudica a emprendedores, pequeños y medianos empresarios, sino que también concentra al público en espacios privados, dificultando la seguridad que se busca resguardar.

“Para muchos emprendedores, esta semana es la más importante del año porque logran generar los ingresos que les permiten sostener a sus familias y negocios. Y para las personas, que trabajan largas jornadas, estas fiestas son la única oportunidad de reencontrarse, compartir y disfrutar de nuestras tradiciones. Extender el horario es una medida de justicia y de sentido común”, afirmó la diputada.

La propuesta busca unificar los horarios de cierre tanto en espacios públicos como privados hasta las 2:00 horas, con el fin de lograr una mejor distribución del público, mayor efectividad en la fiscalización y un trato equitativo para todos los actores.

El estado de excepción en Biobío y Arauco, vigente desde 2022 por la situación de violencia en la Macrozona Sur, ha derivado en más de 60 prórrogas. En este contexto, la autoridad militar justificó la restricción horaria como parte de las medidas para garantizar el orden y la seguridad durante las festividades.

Más sobre:Macrozona SurFiestas PatriasfondashorarioKaren Medina

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

HWR denuncia condiciones “abusivas e inhumanas” en las que EE.UU. mantiene a migrantes presos de Guantánamo

Gobierno argentino denuncia una maniobra electoral “orquestada” tras filtrarse grabaciones de Karina Milei

Quién es el “Crazy Nach”, el sujeto detenido por el crimen de Paola Riveros tras altercado vial en San Pedro de la Paz

Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela ante las “amenazas” de EE.UU.

Marco Rubio visita la sede del Mando Sur de EE.UU. para hablar de la seguridad en América Latina

Tribunal de EE.UU. dictamina que mayoría de los aranceles de Trump son ilegales

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

3.
Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

4.
Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

5.
“Es una declaración desgraciada”: Gobernador Mundaca lamenta dichos de ministro Montes y califica reconstrucción como un “fracaso”

“Es una declaración desgraciada”: Gobernador Mundaca lamenta dichos de ministro Montes y califica reconstrucción como un “fracaso”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Piden ampliar horario de fondas en la Macrozona Sur para favorecer a emprendedores
Chile

Piden ampliar horario de fondas en la Macrozona Sur para favorecer a emprendedores

Quién es el “Crazy Nach”, el sujeto detenido por el crimen de Paola Riveros tras altercado vial en San Pedro de la Paz

Metro restablece servicio en cuatro estaciones de la Línea 1 tras jornada de interrupciones

Blue Express desplazó a Chilexpress como el líder del mercado de la última milla
Negocios

Blue Express desplazó a Chilexpress como el líder del mercado de la última milla

Casi dos tercios de las empresas Ipsa mejoraron sus resultados durante el primer semestre

Ripley marca récord histórico en el primer semestre: triplica las cifras del año pasado

“Puro teatro”: los venezolanos que continúan su rutina diaria en medio del conflicto con Estados Unidos
Tendencias

“Puro teatro”: los venezolanos que continúan su rutina diaria en medio del conflicto con Estados Unidos

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago

Expo MascotasF: adopciones, charlas y novedades

Con un pobre empate y Loyola lesionado: Independiente retorna a la actividad nueve días después de la barbarie
El Deportivo

Con un pobre empate y Loyola lesionado: Independiente retorna a la actividad nueve días después de la barbarie

“Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme...”: Jorge Almirón se despide de Colo Colo en sus redes sociales

Excompañero de Marcelino Núñez en Norwich explota por su arribo al archirrival: “Si juego contra ti, te voy a destrozar”

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria
Cultura y entretención

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria

Don Francisco se reúne con colaboradores históricos de Sábados Gigantes para conmemorar los 10 años del fin del programa

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

HWR denuncia condiciones “abusivas e inhumanas” en las que EE.UU. mantiene a migrantes presos de Guantánamo
Mundo

HWR denuncia condiciones “abusivas e inhumanas” en las que EE.UU. mantiene a migrantes presos de Guantánamo

Gobierno argentino denuncia una maniobra electoral “orquestada” tras filtrarse grabaciones de Karina Milei

Rusia muestra su “solidaridad” con Venezuela ante las “amenazas” de EE.UU.

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura
Paula

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador