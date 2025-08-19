Revisa los precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad del Parque Padre Hurtado
La invitación es para celebrar con música, comida típica y actividades ecuestres desde el 17 al 21 de septiembre.
Ya se configuran los detalles de la próxima edición de la Semana de la Chilenidad, presentada como la fiesta familiar de Fiestas Patrias del Parque Padre Hurtado.
Para este año la invitación se extenderá desde el 17 al 21 de septiembre, con cinco jornadas cargadas de folclore, danza, gastronomía y actividades ecuestres.
De momento se han anunciado a dos de los invitados estelares del evento, con el grupo Entremares el miércoles 17 y Bombo Fica para la jornada del sábado 20.
Venta de entradas para la Semana de la Chilenidad
La venta de entradas para la Semana de la Chilenidad se realiza mediante Ticketplus y durante agosto se mantendrá en la segunda etapa de preventa.
La entrada general tiene un valor diario de $12.000 y $6.000 para adulto mayor y niños.
También se dispone del pase de tres días llamado Cuequero de Corazón por $30.000, donde se permite elegir las jornadas entre el 17 y el 21 de septiembre.
Sumado a eso, se encuentra la entrada Combo Dieciochero de cinco días por $45.000, válida durante todo el evento, donde se permite solo un ingreso al día por ticket.
Lo Último
Lo más leído
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.