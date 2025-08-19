Revisa los precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad del Parque Padre Hurtado

Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado. Foto de archivo: semanadelachilenidad.cl.

Ya se configuran los detalles de la próxima edición de la Semana de la Chilenidad, presentada como la fiesta familiar de Fiestas Patrias del Parque Padre Hurtado.

Para este año la invitación se extenderá desde el 17 al 21 de septiembre, con cinco jornadas cargadas de folclore, danza, gastronomía y actividades ecuestres.

De momento se han anunciado a dos de los invitados estelares del evento, con el grupo Entremares el miércoles 17 y Bombo Fica para la jornada del sábado 20.

Venta de entradas para la Semana de la Chilenidad

La venta de entradas para la Semana de la Chilenidad se realiza mediante Ticketplus y durante agosto se mantendrá en la segunda etapa de preventa.

La entrada general tiene un valor diario de $12.000 y $6.000 para adulto mayor y niños.

También se dispone del pase de tres días llamado Cuequero de Corazón por $30.000, donde se permite elegir las jornadas entre el 17 y el 21 de septiembre.

Sumado a eso, se encuentra la entrada Combo Dieciochero de cinco días por $45.000, válida durante todo el evento, donde se permite solo un ingreso al día por ticket.