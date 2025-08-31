SUSCRÍBETE
Nacional

PDI detiene a 12 personas que pertenecerían a banda criminal de Macul "Los Marambio"

Durante los allanamientos se encontraron diversos formatos de cocaína y cannabis, cuyo avalúo supera los $44 millones.

 
Imagen referencial. PDI

La Policía de Investigaciones dio a conocer este domingo un operativo antidrogas que culminó con la desarticulación de una banda criminal apodada “Los Marambio” que operaba en la comuna de Macul.

De acuerdo con lo informado por la policía civil, la indagatoria inició hace seis meses a raíz de distintos hechos de violencia -que incluyeron el uso de armas de fuego- entre dos bandas rivales en la comuna. El fiscal del caso, Jorge Martínez, afirmó que durante la investigación se monitorearon los roles integrantes de la banda “utilizando distintas técnicas de investigación derivadas de las nuevas atribuciones que se otorgan a partir de las modificaciones legislativas en esta materia”.

El inspector Wladimir Zamorano, de la Brigada de Investigación Criminal de Macul, comunicó que en total 12 personas fueron detenidas el pasado miércoles. Durante el operativo, se allanaron ocho domicilios ubicados en las comunas de Macul, Puente Alto, la Florida y Peñalolén.

Adicionalmente, se incautaron 11 celulares, una camioneta avaluada en $11 millones y distintas drogas cuyo valor superaría los $44 millones, entre ellas, cocaína base en polvo, ketamina, clorhidrato de cocaína y cannabis sativa. El inspector destacó que además se encontró cocaína base en cera, un formato que destaca por ser altamente dañino y adictiva para los consumidores. “No es común encontrarla, menos en procesos por microtráfico. Ocultaban la droga dentro de ceras. Con 500 gramos podían obtener el triple de la droga”, especificó.

El control de detención y formalización, en tanto, se llevó a cabo el sábado. Ocho de los 12 detenidos, incluyendo el líder de “Los Marambio”, quedaron en prisión preventiva.

